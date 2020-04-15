Митрополит Тихон обратился к пастве в связи с запретом санитарных властей на публичные службы в храмах на Пасху

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) обратился к клирикам, монашествующим и мирянам Псковской митрополии в связи с принятым главным санитарным врачом региона Александром Нестеруком постановления, налагающего ограничения на проведение служб в храмах накануне презднования Пасхи.

В пресс-службе Псковской митрополии Русской православной церкви предоставили «Комсомольской правде в Пскове» полный текст обращения митрополита. Приводим его полностью:

«Дорогие отцы, братья и сестры,

православные христиане Псковской земли!

В связи с постановлением Главного санитарного врача Псковской о приостановлении общественных богослужений, в том числе и на прихрамовых территориях, ввиду усилившейся опасности массового заражения, предписываю во всех храмах Псковской епархии, вплоть до моего особого распоряжения, совершать все уставные богослужения внутри храмов с участием только клириков и необходимого числа церковных сотрудников.

Еще неделю назад мы жили надеждой, что сможем все вместе, хоть и не внутри наших храмов, но рядом с ними, под открытым небом встретить Святую Пасху. Хочу сердечно поблагодарить всех тех священников и мирян, которые приложили столько усилий, чтобы подготовить богослужения на прихрамовом дворе: найти озвучивающие устройства, создать выносной престол и его облачения, помост. Подготовить церковный или монастырский двор для безопасного нахождения прихожан. Заказать репродукции больших выносных икон, позаботиться об угощении всех пришедших на праздник Светлого Христова Воскресения…

Призываю на вас благословение Божие и верю, что ваше святое послушание Церкви Христовой, ваше смирение, ревность о служении, забота о благополучии, здравии и благе вверенных вам православных христиан не останутся без награды от Господа Иисуса Христа, Главы нашей Церкви, Страдания и Воскресение Которого мы вспоминаем в эти дни . Пасхальной вам радости, основанной на чистой совести по слову Спасителя: «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». (Евангелие от Луки 17:10).

Тем же священнослужителям, которые пренебрегли святым послушанием и священническими обетами, ввергнув в непослушание и свою паству, и, как результат, лишили тысячи православных христиан возможности встретить Пасху за Божественной литургией, надлежит употребить на сугубое покаяние оставшееся время Великого поста, до дня Воскресения Того, Кто «смирил Себя, быв послушным даже до смерти» (Послание к Филиппийцам святого апостола Павла 2:8).

В миру есть такое выражение — «непреодолимые обстоятельства». Но, братья и сестры, для Церкви Христовой непреодолимых обстоятельств не бывает.

Если православные христиане не могут в эти дни прийти в храмы Божии, призываю всех священников Псковской митрополии на Светлой неделе прийти к прихожанам своего прихода со Святыми Дарами и преподать им Святое Причащение, как и полагается на Светлой седмице. Пусть пасхальная радость воссияет в каждом доме.

Дорогие братья и сестры! Ваше смирение и терпение будут вознаграждены тем, что, хотя вы не имеете возможности прийти ко Христу в Его Дом, Сам Господь в Своих святых Теле и Крови придет в ваши дома. Будьте готовы достойно принять Его!

Дорогие отцы! Сделайте для наших прихожан эту неделю действительно неделей Светлой, чистой и радостной, став вестниками Воскресения, принесите пасхальную весть в дома наших прихожан, преподайте им пасхальное приветствие и Святые Тайны.

В этот период скорби и печали хочу еще раз всем вам донести Христово слово утешения: Мир вам! И призвать сердца ваши от печали к утешению, от скорби к радости, от уныния к надежде».