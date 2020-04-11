Михаил Ведерников: Ситуация с коронавирусом в Псковской области стремительно меняется не в лучшую сторону

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вечером в среду, 15 апреля, написал в своем инстаграм-аккаунте: «Ситуация по коронавирусу в Псковской области стремительно меняется и, к сожалению, не в лучшую сторону. Это прогнозируемо. Утром была информация о 29 подтверждённых случаев. К заседанию оперативного штаба это число выросло до 32, и добавился ещё один летальный случай. К настоящему времени уже известно о 34 случаях, и два человека в тяжёлом состоянии (один «тяжелый» поступил сегодня сразу на ИВЛ)».

В связи с этим глава региона пригрозил, что «учитывая уровень угрозы, меры административного характера в отношении злостных нарушителей режима самоизоляции с настоящего времени будут применяться в полной мере».

«До сих пор был выписан только один штраф (15 тысяч рублей по решению суда), но эта картина будет меняться. Вместе с тем, будет усилена работа по реализации мер социальной поддержки и поддержки малого и среднего предпринимательства», — добавил губернатор.

При этом он напомнил, что практически все принятые сейчас в регионе меры поддержки работают по заявительному принципу.

«Все обладатели материнского капитала, которые написали заявление, до конца недели получат по 20 тысяч рублей. При этом всего чуть больше 100 заявлений поступили в комитет по соцзащите Псковской области от малоимущих (при заложенных средствах на 4,5 тысячи человек), — отметил Михаил Ведерников и в связи с этим призвал граждан читать нормативные документы, чтобы знать свои права и возможности получения помощи, обращатьсь за поддержкой и консультацией в органы власти, помогать родным и требовать осуществления законных прав. «Тем более, что с современным уровнем технологий это чаще всего не требует больших усилий», — добавил он.