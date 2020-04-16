Псковский губернатор не стал отменять личный прием граждан из-за коронавируса, но провел его в новом формате

Сегодня, 16 апреля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел традиционный личный прием граждан. Однако в связи с действующими санитарно-эпидемиологическими мерами прием был организован в режиме видеоконференцсвязи сразу на нескольких площадках, сообщили «Комсомольской правде в Псков» в пресс-службе областной администрации, за поддержкой в решении различных вопросов к губернатору обратились 7 заявителей.

Так, псковичка попросила оказать содействие в проведении капитального ремонта кровли многоквартирного дома на улице Николая Васильева, где она проживает. Женщина рассказала, что за 50 лет — с момента строительства здания — кровля ни разу не ремонтировалась, и сейчас в квартирах жильцов происходят постоянные протечки, в результате чего образуется плесень.

Вице-губернатор Василий Осипов тут же сообщил, что в этом году в многоквартирном доме будет не только капитально отремонтирована кровля, но и фасад, а также сети электроснабжения. Сейчас уже разрабатывается проектно-сметная документация.

В свою очередь глава региона поручил держать на особом контроле проведение конкурсных процедур по этому объекту. По его замечанию, ремонт кровли должен быть завершен до конца лета, а к декабрю необходимо закончить полный комплекс строительно-монтажных работ.

Кроме того, по решению губернатора будет оказана помощь многодетной семье из Великолукского района, которая нуждается в ремонте и реконструкции своего частного жилого дома, возведении двухэтажной пристройки, так как для семьи с 5-ю детьми дом стал слишком тесен.

Ряд обращений граждан касался вопросов дорожного хозяйства. Один из заявителей пришел на прием, чтобы попросить содействия в устройстве освещения на региональной автодороге «Корытово - Пристань». Глава региона псковича поддержал и поручил вице-губернатору Василию Осипову организовать и по возможности оперативно провести необходимые работы, так как необходимая проектная документация была разработана еще в прошлом году. Уличное освещение на участке дороги протяженностью около 4,5 км будет организовано по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели планируется направить более 33 млн рублей.

Также в ходе приема был положительно решен вопрос установки искусственных неровностей у нерегулируемого пешеходного перехода на улице Шестака, что позволит обеспечить безопасность движения пешеходов на дороге с интенсивным потоком автотранспорта. Глава региона поручил вице-губернатору Василию Осипову и главе администрации Пскова Александру Братчикову до нового учебного года установить не только «лежачие полицейские», но и нанести горизонтальную дорожную разметку, смонтировать предупреждающие дорожные знаки. Александр Братчиков обратил внимание, что разметка термопластиком будет сделана уже в мае.

Еще один заявитель обратился с просьбой оказать содействие в ремонте дорожного покрытия проезда вдоль многоквартирных домов по улице Юбилейной в Пскове. Житель города рассказал, дорога давно требует восстановления. «Вопрос не можем решить несколько лет. Пешеходы не могут пройти, велосипедисты проехать не могут», — заметил мужчина. «Дорогой это, действительно, назвать сложно», — согласился Губернатор и отметил, что участок должен быть приведен в нормативное состояние в этом году. Василий Осипов доложил, что сейчас идет подготовка к проведению конкурсных процедур. Покрытие проездов заменят в рамках программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова». До начала ремонта для удобства передвижения будет проведено грейдирование участка.

На приеме был рассмотрен и вопрос замены асфальтобетонного покрытия дороги и тротуаров проспекта Ленина в Великих Луках. В настоящее время уже ведутся работы по ремонту тротуара на участке от моста через реку Ловать до перекрестка с улицей Горицкой, также в этом году в нормативное состояние приведут и дорожное покрытие. В настоящее время проектная документация на реконструкцию участка от моста до улицы Дьяконова корректируется, после подготовки ПСД будут объявлены конкурсные процедуры.

Еще одна заявительница обратилась с просьбой оказать содействие в установлении статуса ветерана Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла. После обсуждения и рассмотрения имеющихся документов глава региона поручил первому вице-губернатору Вере Емельяновой совместно с председателем комитета юстиции Псковской области Сергеем Шерстобитовым оказать необходимую поддержку и юридическую помощь для подтверждения в судебном порядке факта работы в тылу более 6 месяцев. Михаил Ведерников отметил, что вопрос необходимо решить в максимально сжатые сроки, до празднования Дня Победы.