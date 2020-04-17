Псковская область вошла в ТОП-5 регионов по цифровой грамотности населения

Псковская область вошла в ТОП-5 регионов по результатам всероссийского Цифрового Диктанта-2020 — самой масштабной проверки знаний в сфере информационных технологий в России.

Как сообщили "Комсомольской правде в Пскове" в пресс-службе региональной администрации, среднее значение уровня цифровой грамотности жителей региона составило 7,79 балла из 10.

В этом году акция отличилась рекордным количеством участников: в проверке цифровой грамотности приняли участие 330 тысяч человек — в 8 раз больше, чем в 2019 году.

Цифровой Диктант-2020 включал в себя 4 смысловых блока. Первый был посвящен основам цифрового потребления, а именно различным устройствам, программам и приложениям, второй — цифровым компетенциям (работе в интернете, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами), третий — цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств, четвертый — инновационным технологиям, таким как искусственный интеллект и интернет вещей.

Наилучшие результаты продемонстрировали дети 7–13 лет, которые в этом году участвовали в акции впервые, а также участники 25–34 лет. Среднее значение уровня цифровой грамотности этих аудиторий составило 7,82 балла. Самые низкие результаты показали люди 60 лет и старше (6,80 балла) и подростки 14–17 лет (6,77 балла). По сравнению с прошлым годом резко возросло количество пользователей, набравших максимальный балл (10). Если в 2019 году их было всего 304, то в 2020 году число «отличников» достигло 11,5 тыс человек. Таким образом, их доля выросла с 0,77% до 3,5%.

Лучше всего пользователи проявили свои знания в области цифровой безопасности, среднее значение уровня которой составило 7,47 балла. Однако у участников 14–17 лет наблюдается дефицит навыков по обнаружению компьютерных вирусов, а у детей 7–13 лет и взрослых 18 лет и старше — в области борьбы с угрозами конфиденциальности и целостности информации.

Наиболее сложным для участников 2020 года стал блок вопросов, посвященный основам цифрового потребления. Среднее значение его уровня составило 6,86 балла. Примечательно, что в прошлом году этот блок оказался для пользователей самым легким (среднее значение показателя составляло 7,81 балла). Наиболее сложным для детей 7–13 лет стал вопрос о создании презентаций — более половины не знают о том, что в них можно использовать видеофайлы и анимированные изображения. У каждого второго подростка 14–17 лет наблюдается дефицит знаний в области пользования облачными интернет-сервисами и мессенджерами.

Напомним, проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Организаторами «Цифрового диктанта 2020» стали Общероссийский народный фронт, Региональный общественный центр и компания Microsoft.

Партнерами акции выступили: Лаборатория Касперского, АО Почта России, РАЭК, TikTok, Департамент информационных технологий города Москвы, «Университет Национальной технологической инициативы 20.35», Центр компетенций для кадров цифровой экономики, Сеть коворкинг-центров «Точек кипения» и Координационный центр доменов .RU/.РФ.