Михаил Ведерников обсудил с представителями малого и среднего бизнеса необходимые им меры поддержки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 17 апреля, провел очередное заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона. На этот раз в совещании приняли участие представители малого и среднего предпринимательства. Напомним, ранее меры поддержки экономики Глава региона обсудил с руководством крупных промышленных предприятий.

Михаил Ведерников призвал представителей бизнес-сообщества к совместному поиску средств и решений, которые помогут предпринимательству с минимальными потерями пережить период борьбы с коронавирусом. «В этой ситуации малый и средний бизнес наиболее сильно пострадал, на сегодняшний день далеко не всем отраслям мы можем разрешить полноценную работу», — заметил он.

Особое внимание губернатор обратил на формат работы. Заседание проходит в рамках регионального оперативного штаба, что дает возможность прямой коммуникации с федеральным оперативным штабом, который возглавляет первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, позволит в сжатые сроки принимать решения и более качественно их отрабатывать.

Глава региона обратил внимание, что снятие ограничительных мер напрямую будет связано с эпидемиологической обстановкой. В большей степени, заметил Губернатор, это будет зависеть от поведения и сознательности граждан. «Самая действенная мера — изоляция. Ничто не дает такого эффекта», — заметил Михаил Ведерников.

Затем председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев проинформировал представителей малого и среднего бизнеса о полном комплексе существующих мер поддержки — как федеральных, так и региональных.

Так, например, областной Фонд гарантий и поддержки предпринимательства ведет активную работу по рефинансированию кредитов. Одобрено уже 32 заявки на сумму 53 млн рублей. Он также добавил, что муниципалитеты стали активнее рассматривать заявления на снижение арендной платы на муниципальное имущество. Из 40 заявок 10 рассмотрено. Наиболее серьезную работу в этом направлении ведет Печорский район.

В мае область ожидает поступления средств от Минэкономразвития РФ в рамках антикризисного плана на докапитализацию государственной микрофинансовой организации. «В настоящее время сформулированы общие параметры — ставка не более 6 % на оборотные средства сроком на 2 года. Предполагается, что регионы смогут поменять эти параметры в зависимости от ситуации на конкретной территории», — заметил Андрей Михеев.

Председатель комитета также сообщил, что на сайте Минэкономразвития РФ запущен специализированный калькулятор, который позволит каждому рассчитать тот комплекс мер поддержки, на который сможет рассчитывать его организация или компания. Аналогичный сервис запущен и на портале налоговой службы. К федеральным мерам поддержки можно отнести — продление сроков уплаты налогов, предоставления отчетности, запрет на проверки, взыскания со стороны федеральных органов, мораторий на налоговые санкции, расширение программы льготного кредитования МСП, снижение тарифов по страховым взносам, отсрочки по оплате кредитов и аренде и др.

В ходе совещания стороны в открытом диалоге обсудили, насколько эффективны существующие меры поддержки, а также те направления, которые требуют дополнительной помощи. В первую очередь, свое мнение высказали те, кто работает в отраслях, относящихся к группе риска, — туристической сфере, направлении народно-художественных промыслов. Предприниматели смогли поделиться сложностями, с которыми они столкнулись, а также выступить с рядом инициатив.

По итогам заседания Глава региона поручил проанализировать поступившие предложения и озвученные острые вопросы, чтобы те нашли отражение в новых мерах поддержки. Губернатор обратил внимание, что подобные встречи будут проходить регулярно, что позволит оперативно получать обратную связь, сделать помощь бизнесу максимально эффективной.

Напомним, в Псковской области на фоне ситуации с коронавирусом работает «горячая линия» 8(8112) 66-47-78 и 8 911 898 51 60 (будние дни, с 9:00 до 18:00). Специалисты готовы ответить на вопросы, касающиеся ведения бизнеса в сложных экономических условиях, а также дать консультацию по антикризисным мерам господдержки.