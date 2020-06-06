Знакомство с чемпионами: Себастьян Бабурин

Справка: Себастьян Бабурин родился 9 марта 2000 года в городе Великие Луки. С 9 лет он начинает заниматься спортом, отдав предпочтение Кудо, под чутким руководством своего замечательно тренера - Тимофеева Андрея Владимировича, который воспитал большое количество профессиональных спортсменов.

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Кто-то безусловно уверен, что Кудо является популярным смешанным единоборством. А кто-то называет его искусством реального боя. На мой взгляд, данное боевое искусство, как бы его не назвали, является одним из достаточно жёстких видов спорта. Потому что практически не имеет ограничений в бою.

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О наградах:

Многократный победитель чемпионатов и первенств Северо-Западного федерального округа по Кудо, победитель Кубка Губернатора Псковской области по Кудо, многократный участник чемпионата и первенства России по Кудо. Но как считает спортсмен, победа на Чемпионате Северо-Западного федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) для него самая значимая, при такой большой и сильной конкуренции бороться было тяжело.

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Как отмечает тренер Андрей Владимирович: "Для нас нет второго или третьего места, мы знаем лишь первые места и все, другие вообще не признаём!".

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Мы задали вопрос Себастьяну, в чём-же секрет успеха его профессиональной подготовки?

"Постоянная работа над собой. Система наших тренировок не однообразна, когда я прихожу на занятия к Андрею Владимировичу, я учусь только новому. Поэтому, на мой взгляд, любой преуспевающий спортсмен обязан оттачивать свои спортивные навыки постоянно".

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На данный момент Себастьян студент первого курса ВЛГАФК на кафедре теории и методики единоборств.