"Подними попу, сядь в машину и погнал!": ведущий Андрей Христофоров рассказал, почему не любит сидеть на диване и как добыть финансы в несезон

Справка: Андрей Христофоров, 45 лет, не женат. Более 20 лет работает ведущим праздников и на радио: 7 Небо, Рекорд (Псков), Авторадио (Псков). За свои достижения в карьере благодарит радиостанцию 7 Небо «20 лет назад она поверила в меня и дала путевку в жизнь». Свою работу считает самой приятной и признается, что больше всего на свете любит делать людей счастливыми.

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Чем вы занимаетесь во время карантина, где находите средства для существования?

Я не сижу дома. Не сижу ВКонтакте. Не плачусь всем, что у меня нет работы, нет денег. Я стараюсь заработать деньги. Много, много работы сейчас, даже что-то новое для себя изучить не удается. Плюс ко всему, как и раньше, озвучиваю ролики на радио «Седьмое небо».

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Вы освоили новую профессию?

Освоил – доставка еды. Причем люди очень рады, когда встречают меня на пороге. Начинают улыбаться, говорят «вы же Андрей Христофоров»? Я говорю – «да». А что такого? Почему я должен валяться на диване? Вот вам праздник с доставкой на дом!

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Ваш коллега Дмитрий Третьяков сказал, что срочно искать новую профессию – это не лучшее решение в карантин. Как считаете вы?

Ну, лично я никогда не был против подработки. Даже, если ты переключился немного на другую профессию сейчас, в этом нет ничего страшного. Да, есть те, кто замыкается, начинается: «я же дизайнер; оформитель; ведущий и т.д.». Я считаю - подними попу, сядь в машину и погнал!

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Вы находите время на спорт?

Я всегда был любителем спорта. К сожалению, да, сейчас спортзалы закрыты, поэтому у меня дома есть гантели, куплены всевозможные резинки. Все остается в силе. Я просыпаюсь в 6 утра и обязательно занимаюсь. А потом уже бегом на работу.

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Что делает Андрей Христофоров в свое свободное время?

В свободное время – обязательно к родителям на дачу. На время карантина они сидят там, от всех скрываются. А мне нужно приезжать к ним, помогать. Вот, посадил картошку, огурцы, помидоры – занялся хозяйством. Как всегда, каждая весна-лето – это мое время.

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Сколько упущено праздников, сколько клиентов отвалилось за карантин?

Подсчитать, сколько отвалилось клиентов невозможно. Но сейчас звонки идут, люди планируют свадьбы на июль, август. Хотя я их не один раз спрашиваю: «Это точно или нет?». Но предоплату никогда не беру – не занимаюсь мошенничеством. Всегда беру деньги по отработанному времени: поработал – получил – поехал домой.

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А как же выпускные?

Выпускные, само собой планировались, но люди заранее позвонили, [отменили]. Всем ситуация понятна. Все остались без праздника.

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Ваше мнение по поводу сезонности работы ведущего. Дайте совет, как сохранить финансы ведущему в несезон?

Все наши праздники – это, конечно, выходные, а на неделе делать нечего. Валяться на диване я не привык. Поэтому где-то можно подработать, в этом ничего страшного нет. Что касается всех денег, которые мы зарабатываем в сезоны, да, лучше сразу не тратить. Понятно, что есть лето, потом наступает осень. Потом ты готовишься к новогодним корпоративам. Потом опять перерывчик. Вот, в эти сезоны нужно какую-то копилочку себе оставлять. Потому что у некоторых есть такое: «Эх, я заработал, сейчас поеду отдохну, все потрачу!». А потом сидит бедный и не знает, где ему денег достать. Поэтому копилочка всегда должна быть.

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Ваша сумма для «выживания» и «достатка» в Пскове?

Они у всех разные. У всех квартиры разные. У кого-то съемные, у кого-то свои. Машины. У кого-то есть, у кого-то нет. Опять же, надо тратиться на бензин. У меня здесь уже секреты. Ну, вот, у кого-то есть семьи, у кого-то нет. Кому-то нужно тратить деньги для новых знакомств [смеется].