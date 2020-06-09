Наш батюшка

Нашему батюшке, протоиерею отцу Иоанну, настоятелю Свято-Никольского храма – 52! Время мчится с неимоверной быстротой. Давно ли, кажется, Господь благословил его на пастырское служение в нашем городе, и он появился здесь, удивляя всех своей одеждой, поведением, неспешностью, нездешней вежливостью. Храма в городе не было 50 лет, священника в рясе горожане не видели долгие десятилетия. Это было событие!

Заслуженный учитель школы РСФСР Евстолия Гавриловна Соловьёва, рассказывала мне, как первый раз встретила отца Иоанна на почте, он поздоровался, широко распахнул перед ней дверь, пропуская её. «Удивил, старуху, удивил», - с юмором говорила она о своем замешательстве и о растерянности.

Батюшка помнит первый крестный ход к месту строящегося храма, когда прохожие смотрели на немногих прихожан, как на людей с другой планеты. Храм с Божией помощью построили, ходили тогда туда единицы.

Людмила Аркадьевна Бухтеева рассказывает о Пасхальной службе, на которой стояло десять человек. И храм был очень простой, даже иконостас только-только начинал создаваться.

Отец Иоанн вспоминает, что даже проповедей тогда не произносил. Смотрел, слушал, учился. Он благодарен тем, кто сохранил веру в нашем городе, кто участвовал в строительстве храма: В. Я Енученков, Е. И. Енученкова, М. К. Спиридонова, Е. П. Семёнова, Е. В. Рябова, А. Ф. Кавун, А. Е. Хлебникова, М. Я. Семёнова, М. Е. Семёнов, А. Т. Гарбузова, З. И. Денисова, Т. И. Баранова,, М. П. Ванисова, В. М. Шмаркова…

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Отец Иоанн с великим уважением вспоминает их имена, говорит о великой силе спасительной веры, ставит их нам в пример.

Сейчас храм – настоящее украшение города. По- домашнему тёплый, красивый, уютный. В нём так легко дышится. Желающих освятить куличи и пасхи в Великую субботу давно уже церковь не вмещает. Выстраивается плотное живое кольцо вокруг храма. Летом приятно посмотреть на ухоженные клумбы, туи всех форм, цветущие кустарники, зелёные газоны...

Всё дивно и пронизано покоем,

И созерцанье вечной красоты

Питает душу радостью…

А когда-то здесь был пустырь.

Нет ни одного года, чтобы не появилось что-нибудь новое. То обновляется купол, то меняется обшивка храма, начал бить фонтан, на иконах радуют глаз рушники. Этим летом все приходили полюбоваться на павлинов. Те, кто был на Святой земле, сразу вспомнили Капернаум, ярко- розовые купола храма во имя Двенадцати апостолов и павлинов, устраивающихся на ночлег. И вот теперь эти гордые красивые птицы разгуливают возле нашего храма.

Не могу даже предположить, куда завтра устремится мечта нашего батюшки. Но все уже знают: его мечта обязательно станет реальностью.

Трудно даже перечислить все дела отца Иоанна. Открылась часовня пророка и крестителя Иоанна на улице Матросова, построена церковь Успения Матери Божией в деревне Окни, часовня святой великомученицы Параскевы в Отрадном и в Талицах, строится часовня возле кладбища. Каждый год в начале июня совершается крестный год к святому Источнику в Талицах. Оживают дорогие русскому сердцу места и святыни.

Для бедных и больных людей работает столовая. Возродились Покровские ярмарки. Проводятся Пасхальные фестивали. Даже о братьях наших меньших думает настоятель Свято-Никольского храма – в Новосокольниках открылся приют для животных.

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Не случайно батюшка удостоен премии «Народное признание» — ежегодной общественной награды Псковской области, которая присуждается лучшим из лучших и символизирует благодарность жителей Псковской губернии людям, которые своими делами, а не словами приносят много пользы своему городу или району. Думаю, что никто больше не сделал добра для города, чем отец Иоанн.

Недавно я стала свидетелем спора о том, кто достоин звания Почётный гражданин города Новосокольники. Назывались разные фамилии. А я подумала, что этого звания, «за выдающиеся заслуги, получившие широкое общественное признание», достоин именно протоиерей Иоанн. Если бы каждый сделал для города столько, сколько он, как прекрасны были бы Новосокольники.

Один Бог знает, сердец скольких людей, благодаря батюшке, коснулась Божия благодать, и они получили спасительный толчок к возрождению души. Батюшка стал родным для многих горожан. Он очень многое делает для укрепления православной общины.

Стали традиционными поездки по святым местам, самая яркая из них -паломничество на Святую землю. Не чувствуют себя брошенными больные и одинокие прихожане, батюшка постоянно напоминает о необходимости добрых дел. Никогда не забудет он поздравить с днём рождения и с днём ангела. Вместе прихожане собираются за пасхальным столом.

Его видят в школах и на предприятиях, он крестит младенцев и провожает человека в последний путь...

Он умеет общаться с детьми. Праздником для ребят был Православный лагерь в Рунове. Неотлучно с детьми находился отец Иоанн- и в палатке спал, у костра сидел, ел из одного котелка и к доброму делу приучал. А сколько приятных сюрпризов получали от него дети! Помню, как он подарил девочке велосипед – её мечту.

Много лет батюшка сотрудничает со школой г. Новосокольники. Вместе со Светланой Анатольевной Кубло они проводят Рождественские ёлки, духовно-нравственные конференции, которые вышли на епархиальный уровень. 95% учеников в Новосокольническом районе выбрали для изучения в 4 классе модуль «Основы православной культуры». Блестяще выступают наши дети на конкурсе «Родные истоки», занимая почти все призовые места.

Кажется, делается всё само собой. Но за этим неустанная молитва, огромный труд, напряжение сил. Отца Иоанна никогда не застанешь дома. Он весь в делах, поездках, хлопотах. Сейчас он не только настоятель Свято-Никольского храма, но и эконом Великолукского Епархиального управления, благочинный Великолукского церковного округа. Заканчивается воскресная служба, и батюшка может сказать: «Прошу ваших молитв, сейчас уезжаю в Москву…» Это может быть и Смоленск, и Псков, и Новгород, и Санкт- Петербург, и Украина… Дел прибавилось.

Мы видим иногда отца Иоанна и уставшим, и огорчённым. Он часто делает замечания по поводу разговоров в храме, опоздания на службу, на исповедь. Когда батюшка начинает нас упрекать в равнодушии и небрежении к делам духовным, я всегда вспоминаю отрывок из Евангелия от Иоанна. Иисус вошёл в храм и увидел, что там продавали волов, овец, голубей, сидели меновщики денег. Христос, сделав бич из верёвок, выгнал всех из храма, деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, сказав: «Дома Отца моего не делайте домом торговли». И ученики вспомнили слова: «Ревность по доме Твоём снедает меня».

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Та же ревность по Господу снедает и отца Иоанна. Он хочет сделать службы совершенными, а нас идеальными прихожанами. Поэтому и учит, наставляет, вразумляет…Та же ревность заставляет его сетовать, что крещение младенцев становится простым обрядом. Покрестят ребёнка – и потом больше в храм ни ногой. Сердце его изнывает от боли. «Иногда думаешь, - с горечью говорит он, - что увидишь потом человека только на его отпевании». Его радует всякое проявление благочестия и уважения к святыням, к храму, Богу. Вот женщина ни за что не захотела поставить крещенскую воду на пол в храме – радость.

По инициативе на личные сбережения отца Иоанна и прихожан на пересечении улиц Партизанская и Л. Тихмянова был построен и открыт памятник покровителю нашего города Святителю Николаю. В настоящее время любимое и почитаемое место для жителей и детей нашего города.

Мечта отца Иоанна создать исторический музей Советской эпохи. И он практически уже создан в поселке Шахниха и готовится к своему открытию.

В мечтах в бывшем здании железнодорожной поликлиники по ул. Матросова оборудовать дом милосердия для престарелых.

У отца Иоанна крепкий и надёжный тыл. Во всём помогает ему матушка Галина. Верным помощником и хорошим советчиком для батюшки является его папа – наш горячо любимый отец Алексей, мы все молимся, чтобы Господь даровал ему здравие на долгие годы.

Трогательно смотреть на благоговейное отношение батюшки к своей матери – матушке Стефании. Она говорит, что Иван был очень хорошим ребёнком, послушным и усердным, много помогал по хозяйству (батюшка и сейчас многое умеет: и огород вспашет, и грядки идеальные сделает), и всего в жизни он добивался сам. И в армии отслужил, и учиться в Смоленск поехал.

Дети у Ильницких выросли. Маша закончила медицинский институт и уже работает врачом. Коля окончил Горный университет в Санкт-Петербурге. Радует батюшку внучка Соня. Когда она приезжает в гости, обязательно приходит в храм со своей любимой игрушкой – бегемотиком Ромашкой, подходит за благословением к батюшке и игрушку к кресту прикладывает – бегемотик тоже должен вести себя правильно.

Дорогой наш батюшка! Прихожане Свято-Никольского храма от всей души поздравляют Вас с юбилейным днём рождения и с днём ангела. Да укрепит Господь Ваши силы. Пусть ярким пламенем горит в Вас дух веры и надежды. Многая и благая лета Вам и Вашим близким.

От имени прихожан Г. В. Мельникова