Медицинские кровати и тумбы «Аванта» для удобства и комфорта
«Если человеку никогда не приходилось ухаживать за тяжелобольным человеком, он, скорее всего, не знает, чем медицинская функциональная кровать отличается от обычной. На самом деле у медицинской кровати множество аксессуаров и функций, необходимых при том или ином заболевании. Они применяются как в стационарах, так и в домашних условиях при уходе за престарелым или больным человеком. Кровати «Аванта» могут использоваться в больницах, санаториях и послеродовых палатах, - рассказала начальник отдела продаж Юлия Фёдорова. – Некоторые модели имеют пульт управления, с помощью которого можно с лёгкостью регулировать положение человека находящегося в кровати, а также общий подъём».
Любую кровать "Аванта" можно укомплектовать : колёсами, боковыми ограждениями, матрацами, подставкой для утки, рамой Болканского. Медицинские кровати оснащены инфузионной стойкой для капельниц, кронштейном для приподнятия.
Виды медицинских кроватей
Кровать односекционная – кровать с несъемными спинками
Кровать двухсекционная – с регулировкой спинной секции
Кровать четырёхсекционная – с регулировкой спиной и ножной секции
Кровать- с регулировкой по высоте и функцией тренделенбург/антитренделенбург.
«Матрацы для кроватей есть разные, - рассказала Юлия Фёдорова. – на них используется антипролежневая, автоклавируемая, кровоотталкивающая , водонепроницаемая ткань-мембрана».
В основном медицинские кровати предназначены для медицинских учреждений или санаториев, но также они отлично подходят и для дома.
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Прикроватные тумбы и столики – неотъемлемая часть для комфорта пациента
Тумбы «Аванта» выпускаются на колёсиках и без них. Есть возможность подобрать любую подходящую модель, которая позволит дополнить интерьер палат, стационаров или кабинетов. Тумбы удобные, вместительные и лёгкие, а столики отличаются функциональностью и практичностью.
Отдельные модели прикроватных тумб «Аванта» имеют поворотный столик.
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«Так, столик «Гусь» на колёсиках – функциональная модель, которая позволяет удобно кормить пациента благодаря ручной регулировке высоты», - добавила Юлия Фёдорова.
«Наше предприятие также производит большой ассортимент тележек для перевозки больных: например, есть тележки для перевозки больных со съёмными носилками, тележки с боковыми ограждениями и центральной системой тормоза - отметила Юлия Фёдорова. – Удобно использовать их для перевозки людей с ограниченной подвижностью».
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Медицинский стол для гипсования конечностей
Для профильных медицинских учреждений мы выпускаем гипсовальный стол, который сочетает в себе функции перевязочного (гипсовального) стола с поднимающимися тазовым и грудным сегментами и тележки-транспортёра c переключающимся основанием ножек на подвижную базу, оснащённую самоориентирующимися колёсами.
Кушетка для гипсования конечностей снабжена электромеханическим приводом для плавной регулировки опорной поверхности для таза и ног.
В линейке нашей продукции есть также удобный стул для забора крови с регулировкой подлокотников.
Производство находится в городе Остров, улица Большая Пионерская, 45А.
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