Знакомства с чемпионами: Игорь Самугин

Справка: Игорь родился в 2001 году в городе Великие Луки. Со слов юноши, спортом начал увлекаться с самого раннего детства, уже в четыре года родители отдали его в спортивную гимнастику, а в девять лет Игорь предпочел Кудо и начал заниматься под руководством Тимофеева Андрея.

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Игорь рассказал "Комсомолке" о своей мотивации:

"На самом деле рассказывать особо нечего. Еще с самого детства мне ставили лишь одну установку – побеждать. Как говорит мой тренер: «только победа и ничего более». Отмечу, что нужно постоянно заряжать именно себя, потому что одного желания победить хватит ненадолго"

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О наградах:

Неоднократный победитель первенства по Кудо Псковской области, 4-кратный победитель СЗФО, 2-кратный победитель Межрегионального турнира К-2 по Кудо. Здесь отметим, что Игорь в ходе данного турнира был признан "Лучшим спортсменом турнира" за отличную технику в ходе соревнований. Серебряный призёр Чемпионата России по Кудо, и финалист первенства России 2017 года. В настоящий момент Игорь Вячеславович активно выступает за великолукский клуб АЛЬФА-Кудо.

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Мы узнали о самых запоминающихся соревнованиях Игоря:

"Первенство России по Кудо 2015 года. Во-первых, очень большая конкуренция, все бойцы были достаточно профессионально подготовлены и среди них также были кандидаты и мастера спорта. Во-вторых, сам адреналин, который не передать словами, легче один раз увидеть, как это происходит и всё станет понятно".

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Есть примеры поединков, где вы соревновались с более опытным противником?

"Скажу вам так, все поединки проходят достаточно в сложной атмосфере. Я много раз встречался на соревнованиях с опытными и серьёзными соперниками от призёра до чемпионов России. Один раз на межрегиональном турнире по Кудо (К-2) в одном из поединков я встретился с чемпионом Армении, и уверенно победил его. Именно тогда я получил номинацию на турнире "Лучший спортсмен".