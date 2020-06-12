2020-06-12T18:21:26+03:00
Общество

Знакомства с чемпионами: Игорь Самугин

Продолжаем рубрику "Знакомство с чемпионами". Сегодня мы расскажем об уникальном спортсмене: победителе и призёре Всероссийских турниров и чемпионатов, студенте Академии Генеральной прокуратуры РФ. Кандидате в мастера спорта по Кудо — Самугине Игоре.
Олег Лаптев
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Справка: Игорь родился в 2001 году в городе Великие Луки. Со слов юноши, спортом начал увлекаться с самого раннего детства, уже в четыре года родители отдали его в спортивную гимнастику, а в девять лет Игорь предпочел Кудо и начал заниматься под руководством Тимофеева Андрея.

.

.

Игорь рассказал "Комсомолке" о своей мотивации:

"На самом деле рассказывать особо нечего. Еще с самого детства мне ставили лишь одну установку – побеждать. Как говорит мой тренер: «только победа и ничего более». Отмечу, что нужно постоянно заряжать именно себя, потому что одного желания победить хватит ненадолго"

.

.

О наградах:

Неоднократный победитель первенства по Кудо Псковской области, 4-кратный победитель СЗФО, 2-кратный победитель Межрегионального турнира К-2 по Кудо. Здесь отметим, что Игорь в ходе данного турнира был признан "Лучшим спортсменом турнира" за отличную технику в ходе соревнований. Серебряный призёр Чемпионата России по Кудо, и финалист первенства России 2017 года. В настоящий момент Игорь Вячеславович активно выступает за великолукский клуб АЛЬФА-Кудо.

.

.

Мы узнали о самых запоминающихся соревнованиях Игоря:

"Первенство России по Кудо 2015 года. Во-первых, очень большая конкуренция, все бойцы были достаточно профессионально подготовлены и среди них также были кандидаты и мастера спорта. Во-вторых, сам адреналин, который не передать словами, легче один раз увидеть, как это происходит и всё станет понятно".

.

.

Есть примеры поединков, где вы соревновались с более опытным противником?

"Скажу вам так, все поединки проходят достаточно в сложной атмосфере. Я много раз встречался на соревнованиях с опытными и серьёзными соперниками от призёра до чемпионов России. Один раз на межрегиональном турнире по Кудо (К-2) в одном из поединков я встретился с чемпионом Армении, и уверенно победил его. Именно тогда я получил номинацию на турнире "Лучший спортсмен".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Знакомства с чемпионами: Игорь Самугин
Продолжаем рубрику "Знакомство с чемпионами". Сегодня мы расскажем об уникальном спортсмене: победителе и призёре Всероссийских турниров и чемпионатов, студенте Академии Генеральной прокуратуры РФ. Кандидате в мастера спорта по Кудо — Самугине Игоре.
Новости 24
Более 3 миллионов выделят Бежаницкому району на восстановление после урагана
Москвичи перерисовали нецензурное граффити с обращением к псковским врачам
Псковичей приглашают на бесплатный вебинар от Зоозащиты
Псковская область подключилась к акции «Окна России»
Злоумышленники проделали отверстие в стене храма Жен Мироносиц
В Пскове отменили воздушный парад в честь Дня России
В Псковской области 16 человек погибло от пандемии
Псковичам предлагают посмотреть концерт к Дню медицинского работника из автомобилей
Невельчанин получил условный срок за сбитого насмерть пенсионера
На борьбу с борщевиком в Пскове отдадут порядка 700 тысяч рублей
На 3 недели перекроют проезд по улице Алёхина
В Псковской области выявлено 110 новых случаев заражения
Ураган снес крыши и перекрыл дороги в нескольких районах Псковской области
Врач-эпидемиолог из столичной бригады рассказала "Комсомолке", что ее связывает с Псковской областью
В Псков приехали медики из Боткинской больницы на помощь больным с COVID-19
В Псковской области прикроют маленькие заведения для продажи алкоголя
Псковский профессор рассказал, как составляется статистика умерших от коронавируса
"Комсомолка" рассказывает, что делать иностранным студентам с визой и как поступить в вуз в 2020 году
"Комсомолка" рассказывает, что делать иностранным студентам с визой и как поступить в вуз в 2020 году
У Старого Изборска произошло смертельное ДТП
В День России псковичам подарят воздушный парад "Мирное небо России"
На Чудском озере создадут диораму Ледового побоища
20-летний житель Новоржева вывел из горящего дома женщину и пятеро детей
Лосенку Гоше требуется помощь неравнодушных псковичей