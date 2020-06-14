«Одно из главных туристических мест России»: Георгий Зотов оценил Псковскую область

Псков недооценен туристами, считает российский журналист и писатель Георгий Зотов, посетивший сегодня Псковскую область с рабочей поездкой, пишет Псковское агентство информации.

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Он рассказал, что сообщил читателям своего блога о том, что собирается с визитом в Псковскую область, и многие люди выразили желание побывать в Пскове.«Мне кажется, что у вас есть все задатки, чтобы стать одним из главных туристических мест в России», - отметил журналист.

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Писатель рассказал Псковскому агентству информации о своей книге «Череп субботы», в которой упоминается Псковская область. По сюжету, героиня должна выполнить задание – похитить прах Пушкина. Перед тем, как отправиться в следующий город, женщина сидит в кафе и видит Псковский кремль.Также Георгий Зотов отметил, что Псков нравится ему с исторической точки зрения, он хотел посмотреть на Псковский Кром и Псково-Печорский монастырь. Журналист с сожалением отметил, что из-за того, что монастырь был закрыт на карантин, он смог посмотреть на него только со стороны

Писатель пообещал, что возможно город Псков скоро снова появится в его книгах.