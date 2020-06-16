Пусть помнит каждый гражданин пожарный номер: ноль-один

Герои ходят среди нас – это обыкновенные пожарные. Они бегут в горящее здание, не боясь ожогов. Они бегут туда и полностью отдают себе отчет об опасной для их здоровья обстановки. Но они спасают не для себя, а для других, альтруистично жертвуя собой.

Так в Пскове пожарные бросились в пекло горящей квартиры 15 июня. Они выходили все черные в саже и отпивались водой. Замученные, но улыбчивые лица говорили о том, что погибших нет. Они выполнили свой долг и пошли смывать этот день под струями воды.

Анна Лаба

Анна Лаба

Анна Лаба

Анна Лаба

Анна Лаба

Анна Лаба

Анна Лаба