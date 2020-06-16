2020-06-16T14:13:41+03:00
Общество

Пусть помнит каждый гражданин пожарный номер: ноль-один

Вызов пожарной службы у каждого выучен наизусть ещё из детства, но сегодня колцентр по единому номеру 112 перенаправит и на скорую, и на пожарных. Фоторепортаж о пожарных специально для «Комсомолки».
Анна Лаба
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Анна ЛабаАнна Лаба
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Герои ходят среди нас – это обыкновенные пожарные. Они бегут в горящее здание, не боясь ожогов. Они бегут туда и полностью отдают себе отчет об опасной для их здоровья обстановки. Но они спасают не для себя, а для других, альтруистично жертвуя собой.

Так в Пскове пожарные бросились в пекло горящей квартиры 15 июня. Они выходили все черные в саже и отпивались водой. Замученные, но улыбчивые лица говорили о том, что погибших нет. Они выполнили свой долг и пошли смывать этот день под струями воды.

Анна Лаба

Анна Лаба

Анна Лаба

Анна Лаба

Анна Лаба

Анна Лаба

Анна Лаба

Анна Лаба

Анна Лаба

Анна Лаба

Анна Лаба

Анна Лаба

Анна Лаба

Анна Лаба

Анна Лаба

Анна Лаба

ИСТОЧНИК KP.RU

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