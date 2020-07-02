Фестиваль «РосянкаFEST» пройдет в Пскове в онлайн-формате

Фестиваль природы «РосянкаFEST» пройдет в этом году в онлайн режиме, сообщили в публичной группе Полистовского заповедника в социальной сети «Вконтакте».

Мероприятие будет проходить с 29 июля по 2 августа 2020 года.

Организаторы фестиваля отметили, что в рамках мероприятия в течение пяти дней на страницах заповедника в социальных сетях будут проходить самые разные события, основная задача которых познакомить людей с Полистовским заповедником и дать людям понять ценность и уникальность этих территорий.

Фото: Надежда НАЗАРОВА. "РосянкаFEST" 2019 года.

«РосянкаFEST» - уникальное мероприятие, в котором развлечения соседствуют с познанием. Организаторы мероприятия вместе с приглашенными экспертами проведут интересные лекции и виртуально познакомят зрителей с экскурсионными маршрутами заповедника.

Также в программе мероприятия будет богатая программа для детей: творческие мастер-классы, рассказы о культурном наследии Бежаницкого и Локнянского края, знакомство с заповедной системой нашей страны и другие интересные занятия.

Фото: Надежда НАЗАРОВА. "РосянкаFEST" 2019 года.

«Основной темой, объединяющей все мероприятия, станет болото – ведь именно для охраны одной из крупнейших в Европе систем верховых болот, Полистово-Ловатской, и был создан Полистовский заповедник», - заключили организаторы.

Фото: Надежда НАЗАРОВА. "РосянкаFEST" 2019 года.

В прошлом году экологический праздник «РосянкаFEST» поддержало региональное издание «Комсомольская правда-Псков». Праздник подарил псковичам море эмоций и хорошего настроения. Фоторепортаж с места события можно посмотреть здесь>>>.