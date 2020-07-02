Митрополиту Тихону исполнилось 62 года

Георгий – так мать назвала родившегося в Москве сына. Он рос в неполной семье служащих. После окончания в 1982 году сценарного факультета Всесоюзного государственного института кинематографии специальности «Литературная работа», стал трудником Псково-Печерского монастыря, затем послушником.

В Донском монастыре Москвы в 1991 году пострижен в монашество под именем Тихон, в честь святителя Тихона, патриарха Московского. С 1995 по 2018 год был наместником Сретенского монастыря в городе Москве, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря с 14 июля 2018 года. Имеет репутацию близкого к Кремлю человека и духовника Владимира Путина.

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Сейчас Тихон – епископ Русской православной церкви; митрополит Псковский и Порховский, глава Псковской митрополии.

В силу своего образования митрополит является главным редактором православного издательства, недавно он презентовал новые детские книги. Тихон и сам пишет книги, например бестселлер «Несвятые святые и другие рассказы», распродано более двух миллионов экземпляров.

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Помимо основной деятельности митрополит в прошлом месяце создал Instagram-аккаунт для своего кота Владыки. На странице отражена жизнь кота в стенах монастыря, Владыка даже отвечает на вопросы подписчиков, которых перевалило уже за три тысячи всего за пару недель.