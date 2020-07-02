2020-07-02T12:32:10+03:00
Общество

Митрополиту Тихону исполнилось 62 года

Сегодня празднует 62 день рождения митрополит Псковский и Порховский, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря Тихон (Шевкунов). Об этом напомнило Псковское агентство информации, с расширенной биографией можно ознакомиться на их сайте.
Анна Лаба
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Георгий – так мать назвала родившегося в Москве сына. Он рос в неполной семье служащих. После окончания в 1982 году сценарного факультета Всесоюзного государственного института кинематографии специальности «Литературная работа», стал трудником Псково-Печерского монастыря, затем послушником.

В Донском монастыре Москвы в 1991 году пострижен в монашество под именем Тихон, в честь святителя Тихона, патриарха Московского. С 1995 по 2018 год был наместником Сретенского монастыря в городе Москве, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря с 14 июля 2018 года. Имеет репутацию близкого к Кремлю человека и духовника Владимира Путина.

.

.

Сейчас Тихон – епископ Русской православной церкви; митрополит Псковский и Порховский, глава Псковской митрополии.

В силу своего образования митрополит является главным редактором православного издательства, недавно он презентовал новые детские книги. Тихон и сам пишет книги, например бестселлер «Несвятые святые и другие рассказы», распродано более двух миллионов экземпляров.

.

.

Помимо основной деятельности митрополит в прошлом месяце создал Instagram-аккаунт для своего кота Владыки. На странице отражена жизнь кота в стенах монастыря, Владыка даже отвечает на вопросы подписчиков, которых перевалило уже за три тысячи всего за пару недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Митрополиту Тихону исполнилось 62 года
Сегодня празднует 62 день рождения митрополит Псковский и Порховский, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря Тихон (Шевкунов). Об этом напомнило Псковское агентство информации, с расширенной биографией можно ознакомиться на их сайте.
Новости 24
Владыка поздравил митрополита Тихона с днем рождения
Избирательная комиссия утвердила итоги голосования в Псковской области
Откроют ли в Пскове третий «Макдональдс» и второй «Бургер Кинг»
В День города псковский театр драмы даст бесплатный спектакль
В Псковской области мужчина выплатит 100 тысяч рублей за алкоголь
Плюсский дом культуры запустил акцию в честь дня семьи
Псковский театр драмы пополнился новыми артистами
Житель Порховского района пытался убить супруга любовницы
В Пскове появился новый участок дороги с односторонним движением
Какой район Псковской области поддержал поправки больше всего
23-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Псковской области
Дожди и грозы ожидают псковичей 2 июля
Стало известно, когда снимут ограничения на прогулки несовершеннолетних в Псковской области
Итоги голосования: большинство жителей Псковской области "за" поправки в Конституци
Проголосовать безопасней, чем сходить в магазин: о голосовании по поправкам в Конституцию
Игорь Сопов рассказал о закрытии избирательных участков в Пскове
В Пскове завершено голосование по поправкам в Конституцию