Псковичи смогут ходить в магазины на Яндекс картах

Псковичи заметили разъезжающий по Пскову автомобиль Яндекс Карт, оснащенный специальным оборудованием. Об этом сообщается в публичной группе «Убитые Дороги Пскова» Вконтакте.

Сотрудники Комсомольской Правды решили «прогуляться» по начавшему обновляться Пскову в «Яндекс Картах» и нашли много интересного.

Яндекс Карты не обновлялись в Пскове с 2016, а в некоторых местах и вовсе с 2010 года. (Не считая буквально пары мест, отснятых согласно данным Яндекса в 2019 году). Например, если «ехать» по Рижскому проспекту в сторону Родины, в глаза бросается симпатичный пустырь, поросший борщевиком, вместо, уже привычного нам, ТЦ «Fjord Plaza».

.

Сейчас Яндекс Карты начали активно обновлять. Например, жители деревни Борисовичи могут заметить, что на карте появилась улица Михайловская, 1. Более того, появилась возможность заглянуть в некоторые магазины.

.

Довольно подробно отснята гостиница «Ольгинская». Теперь псковичи смогут почувствовать себя в шоу «Ревизорро» и проинспектировать некоторые номера.

.

Также на картах появилась возможность зайти в ряд стоматологических клиник, несколько магазинов одежды, посмотреть на заново отснятые фрагменты магазина «Гулливер», посетить несколько кафе и даже мебельный магазин.