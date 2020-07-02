2020-07-02T15:40:33+03:00
Общество

Псковичи смогут ходить в магазины на Яндекс картах

Сотрудники Комсомольской Правды рассказывают о новых местах, которые можно посетить сидя дома
Анастасия Тарасова
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Псковичи заметили разъезжающий по Пскову автомобиль Яндекс Карт, оснащенный специальным оборудованием. Об этом сообщается в публичной группе «Убитые Дороги Пскова» Вконтакте.

Сотрудники Комсомольской Правды решили «прогуляться» по начавшему обновляться Пскову в «Яндекс Картах» и нашли много интересного.

Яндекс Карты не обновлялись в Пскове с 2016, а в некоторых местах и вовсе с 2010 года. (Не считая буквально пары мест, отснятых согласно данным Яндекса в 2019 году). Например, если «ехать» по Рижскому проспекту в сторону Родины, в глаза бросается симпатичный пустырь, поросший борщевиком, вместо, уже привычного нам, ТЦ «Fjord Plaza».

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Сейчас Яндекс Карты начали активно обновлять. Например, жители деревни Борисовичи могут заметить, что на карте появилась улица Михайловская, 1. Более того, появилась возможность заглянуть в некоторые магазины.

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Довольно подробно отснята гостиница «Ольгинская». Теперь псковичи смогут почувствовать себя в шоу «Ревизорро» и проинспектировать некоторые номера.

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Также на картах появилась возможность зайти в ряд стоматологических клиник, несколько магазинов одежды, посмотреть на заново отснятые фрагменты магазина «Гулливер», посетить несколько кафе и даже мебельный магазин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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