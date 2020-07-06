2020-07-06T10:35:26+03:00
Общество

Псковичи делятся фотографиями ожогов от борщевика

Псковичи взволнованы разросшимся борщевиком. Так недавно женщина получила ожоги на берегу реки Великой в районе садоводств «Пристань - 1» и «Юбилейное» в Псковском районе, пишут в группе «Жесть по-Псковски» в социальной сети ВКонтакте.
Анна Лаба
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Фото из социальной сети ВКонтакте из группы «Жесть по-Псковски»Фото из социальной сети ВКонтакте из группы «Жесть по-Псковски»
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«Моя коллега получила ожоги от борщевика по дороге к реке», – написала женщина, разместившая публикацию.

Фото из социальной сети ВКонтакте из группы «Жесть по-Псковски»

Фото из социальной сети ВКонтакте из группы «Жесть по-Псковски»

Подписчики группы оставили более трехсот комментариев под этой записью. Большинство людей не понимает, как можно получить ожоги. Также комментаторы начали делиться своими ожогами и фотографиями областей города с борщевиком.

Фото из социальной сети ВКонтакте из группы «Жесть по-Псковски»

Фото из социальной сети ВКонтакте из группы «Жесть по-Псковски»

«У меня доча цветочки в поле собрала и вот-проявилось на второй день, завтра к врачу пойдем-болит сильно» - поделилась мама о своем ребенке. Страдают не только взрослые, но и дети. Дети могут вовсе и не знать, как выглядит этот ядовитый плющ.

Фото из социальной сети ВКонтакте из группы «Жесть по-Псковски»

Фото из социальной сети ВКонтакте из группы «Жесть по-Псковски»

Или довод от подписчика: «Борщевик заботится о чистоте берегов» - действительно, люди не присутствуют там, где растет этот сорняк. Нет людей - нет мусора.

Фото из социальной сети ВКонтакте из группы «Жесть по-Псковски»

Фото из социальной сети ВКонтакте из группы «Жесть по-Псковски»

Тема борщевика сейчас остро обсуждается, псковичи хотят безопасную среду для себя и своих детей. Растение уже есть во всех районах города и области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Псковичи делятся фотографиями ожогов от борщевика
Псковичи взволнованы разросшимся борщевиком. Так недавно женщина получила ожоги на берегу реки Великой в районе садоводств «Пристань - 1» и «Юбилейное» в Псковском районе, пишут в группе «Жесть по-Псковски» в социальной сети ВКонтакте.
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