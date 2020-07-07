«Изначально я хотела енота»: псковичка Ольга Бабкина содержит более 20-ти хвостиков

Справка: Ольга Бабкина переехала из Санкт-Петербурга в Псков, уже более десяти лет она спасает диких животных и многие остаются жить у нее. Три года назад сын подарил ей телефон, уговорил вести свою страницу в Instagram. За это время сформировалась большая аудитория. Люди влюбились в истории животных и стараются поддерживать псковичку в ее необычном увлечении.

Фото: Анна Лаба

Зоо-история началась не как хотелось…

«Самым первым у нас появился хорек, не считая котов и собак. А далее барсук, но с ним получилась очень забавная история. Изначально я хотела енота. Мне позвонил знакомый и сказал, что у охотников есть такой зверек. Я связалась с ними. Разговаривала с человеком 15 минут: интересовалась, как кормить, как содержать. И тут он говорит: «все, приезжайте за барсуком». Но мы-то думали, что у них енот. Переглянулись с мужем и подумали, возьмём барсука – это судьба, похоже. Так у нас уже 9 лет живет барсук Броня. После появился и второй барсук. Мы выкупили его у охотников, которые хотели отдать животное на съедение собакам. Так началась история спасения животных».

Фото: Анна Лаба

Енота все-таки купили, но не одного

Ольга очень хотела иметь такого необычного питомца. Теперь их уже семь и у каждого своя уникальная история. У всех животных свои характеры, признается Ольга: кто-то строгий, кто-то ласковый. Хозяйка уже привыкла и знает подход к каждому своему зверьку. Некоторые выкуплены из контактных зоопарков, со звероферм, некоторые были выброшены и подобраны Ольгой и ее семьей. Всех вылечивали, откармливали. Некоторых оставляли себе, а кто диковат – отпускали обратно в естественную среду. Например, в заказник в Гдовском районе. У Ольги появилось много знакомых из заказников со всей России, они общаются, советуются, делятся опытом.

Фото: Анна Лаба

Кошка выкормила сурикатов, а подписчики собрали деньги на их выкуп

Два года назад Ольге позвонила незнакомка и попросила стать передержкой для ее сурикатов. Оказалось, что самка была беременна и через пять дней родила. Хозяйка пришла домой, а детеныши уже полумертвые, она их отогрела, покормила – спасла. Ольга приняла новорожденных малышей, точнее, ее кошка: «Нюша приняла маленьких сурикатов и из-за инстинктов у нее появилось молоко, она их вскормила». Через месяц владельцы решили вернуться и забрать всех сурикатов обратно. Подписчики были возмущены и за ночь собрали 60 тысяч рублей, чтобы выкупить малышей. Девочку назвали Сури, а мальчика Коти. Так Ольга поняла, что у нее самые лучшие читатели.

Фото: Анна Лаба

Сова Шанечка решила поделить с Ольгой ее заботливого мужа

Спасительница рассказала, что муж относится к ее деятельности с пониманием: «Человек, когда любит, он примет любое занятие партнера. Все для животных сделано своими руками, муж помогает обустраивать вольеры. Относится ко всему хорошо». День у семьи начинается с совместной уборки вольеров и кормежки. Утром дают «вкусняшки», а вечером плотный мясной ужин. Раз в неделю закупаются продуктами для животных.

Фото: Анна Лаба

Ольга рассказала, что у нее недавно появилась сова Шипик: «Однажды он выпал из гнезда и мальчишки его забили камнями. Остался без крылышка, но сейчас уже приспособился и хорошо живет» - поделилась хозяйка. После совиной находки, семья решила купить еще одну сову. Ее нашли в Питере. Шанечка – так назвали подругу для Шипика. Она часто находится в доме, прилетает и ложится рядом с хозяйкой. Но больше всего Шаня полюбила мужа Ольги. На многих видео в Instagram сова «ухаживает» за своим избранником, спит на его плече и курлыкает ему на ухо. «А когда кто-то чужой приходит домой, она охраняет свою территорию, может даже поцарапать лицо недоброжелателям» - поделилась Ольга.

Фото: Анна Лаба

Посмотреть на необычных домашних питомцев приезжают из-за границы

Сейчас у Ольги проживает более 20 постояльцев. И они уже успели стать маленькими звездами в Instagram, а также среди гостей дома. Хозяйка призналась, что гости в ее доме – это не редкость. Подписчики по всей России знают о псковском доме диких животных Ольги: «Иногда к нам приезжают из Москвы, Питера, и даже Прибалтики. В основном, это люди, которые узнали о нас из Instagram. Но я не даю никакую рекламу, все добровольно решают приехать в гости, а некоторые даже приходят с подарочками для животных или жертвуют средства на содержания зверят».

Фото: Анна Лаба

Такое число питомцев – это не предел. Буквально в эти выходные в доме появился новый жилец – бельчонок, которого надо выхаживать. И не исключено, что этот малыш останется в семье.