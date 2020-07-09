Новый учебный год в псковских школах начнется со среза знаний

Новый учебный год в школах начнется не с традиционной праздничной линейки, а с диагностики знаний школьников, - сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Школьникам и их родителям опасаться нечего. Глава Минпросвещения рассказал, что диагностика знаний поможет как самим ученикам, так и учителям с выбором программы обучения.

«Мы не будем выставлять оценки, а просто посмотрим уровень знаний. Если возникнут пробелы, то у нас есть программа, которая поможет ликвидировать проблемы и выровнять образовательные результаты» - заверил Сергей Кравцов

Учитывая, что последние три месяца учебы прошли на дистанционном обучении, проверка знаний лишней не будет.

«Вопрос лишь в том, так ли обязательно проводить ее в первый же день занятий, или лучше было бы все же дать детям возможность отпраздновать возвращение за привычные парты.", - отметил Кравцов.

Похожим вопросом задаются и псковичи.

Теперь к первому сентября придется штудировать учебники, уверены родителиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

"В классе должна быть праздничная обстановка, чтобы дети поняли, что год начался... короче создать обстановку праздника, а не сразу в ледяную воду", - пишут расстроенные мамы школьников в социальных сетях.

Мужская половина потерей праздничной обстановки праздника знаний особо не расстроена. Большинство отмечает, что это "делается для корректировки учебного плана по результатам дистанционки" и отмечают, что правительство всё делает правильно.

Также в Минпросвещения рассказали, что в этом году линейки пройдут не в традиционном формате.