Новый учебный год в псковских школах начнется со среза знаний
Новый учебный год в школах начнется не с традиционной праздничной линейки, а с диагностики знаний школьников, - сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Школьникам и их родителям опасаться нечего. Глава Минпросвещения рассказал, что диагностика знаний поможет как самим ученикам, так и учителям с выбором программы обучения.
«Мы не будем выставлять оценки, а просто посмотрим уровень знаний. Если возникнут пробелы, то у нас есть программа, которая поможет ликвидировать проблемы и выровнять образовательные результаты» - заверил Сергей Кравцов
Учитывая, что последние три месяца учебы прошли на дистанционном обучении, проверка знаний лишней не будет.
«Вопрос лишь в том, так ли обязательно проводить ее в первый же день занятий, или лучше было бы все же дать детям возможность отпраздновать возвращение за привычные парты.", - отметил Кравцов.
Похожим вопросом задаются и псковичи.
Теперь к первому сентября придется штудировать учебники, уверены родителиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
"В классе должна быть праздничная обстановка, чтобы дети поняли, что год начался... короче создать обстановку праздника, а не сразу в ледяную воду", - пишут расстроенные мамы школьников в социальных сетях.
Мужская половина потерей праздничной обстановки праздника знаний особо не расстроена. Большинство отмечает, что это "делается для корректировки учебного плана по результатам дистанционки" и отмечают, что правительство всё делает правильно.
Также в Минпросвещения рассказали, что в этом году линейки пройдут не в традиционном формате.
ИСТОЧНИК KP.RU