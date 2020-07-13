Пскович пожаловался губернатору на отсутствие тротуаров у Fjord Plaza

Мужчина в своем обращении к губернатору отметил, что город интенсивно развивается в сторону Рижского шоссе, но при этом на участке дороги от поворота на поселок Родина до перекрестка Рижского проспекта с улицы Балтийской совершенно отсутствуют тротуары с обеих сторон Рижского проспекта.

«Пешеходный переход через улицу Балтийскую в сторону Fjord Plaza ведёт в никуда. При необходимости добраться до Fjord Plaza или автобусной остановки на повороте к Родине становится просто небезопасно», - отмечает мужчина.

Пскович недоумевает и спрашивает: «Поворот на стоянку Fjord Plaza вообще не имеет пешеходного перехода. Т.е. передвижение пешеходов в сторону поворота на Родину не предусмотрено. <…> Как преодолеть расстояние от перекрестка до автобусной остановки «Рижский проспект?»

Как отметил обратившийся с данной проблемой к губернатору мужчина, обочина, которой пользуются как тротуаром, заканчивается на перекрестке поворота к ТЦ «Лента», далее идет заправка «Газпромнефть».

Тему начали обсуждать как только открылся ТЦ

Псковичи до этого уже не раз писали в социальных сетях о «пешеходной проблеме». Жители города часто отмечают, что вынуждены добираться до ТЦ либо по пустырю, заросшему борщевиком, либо пешком по узкой песчаной обочине дороги.

«Магазин открыли, а подхода нет нормального, еду на машине и людей жалко, шлепают по грязи, пока не собьют кого-нибудь», - пишут в комментариях автомобилисты.

Большинство псковичей отмечают, что раз дороги в ТЦ нет – стоит задуматься о походе в другой магазин.

Заросший борщевиком пустырь у ТЦ Fjord Plaza.

Споры в комментариях на данную тему были настолько обширными, что представители псковской администрации в декабре прошлого года прокомментировали волнующую псковичей тему в одной из групп в социальной сети «Вконтакте»

«В настоящее время бюджетные средства, предназначенные для ремонта улично-дорожной сети города Пскова в 2020 году распределены, выполнение работ по устройству тротуаров на улице Балтийская не представляется возможны».

«Считаю, что эти вопросы напрямую связаны с безопасностью пешеходов» - пишет в заключении обращения к губернатору пскович.

И с ним сложно не согласиться.