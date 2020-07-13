Жительница Опочки сумела стать матерью для маленького аиста

Татьяна Владимирова рассказала газете "Красный маяк", что нашла аистенка по дороге с работы домой. "Он лежал на обочине дороги, рядом с опорой линии электропередач и громко пищал" - рассказала опочанка. Она не побоялась забрать аистенка домой и в первые жаркие сутки со шприца пыталась напоить птицу водой.

Фото из личного архива Татьяны Владимировой

Спасительница не теряла надежду и не опускала руки при первых трудностях. Поэтому вскоре была отблагодарена маленьким аистом: "Вначале детёныш боялся нас, прятал клюв в траву, но через пару дней привык, при встрече цокал клювом и просил есть. Мы понимали, что от наших действий зависят жизнь и здоровье птицы".

"Аист – особь дикая, не ручная - пишет газета "Красный маяк" - он требует специального ухода, поэтому спасители дикой птицы приняли решение связаться с известным в Псковской области реабилитационным центром «Дом Белого Аиста».

К этому времени у Татьяны уже накопилось множество вопросов, один из них - почему аистенок не стоит до их пор на ногах. Орнитолог Марина Сиденко поведала новоиспеченным родителям, что в таком возрасте аист еще не окреп и стоять не умеет. Каково было удивление, когда через неделю малыш резко увеличился в объемах и, наконец, встал.

Фото из личного архива Татьяны Владимировой

По совету орнитолога, Татьяна подобрала рацион для аиста. Он состоит из мягкой пищи комнатной температуры. Аистенку очень понравились дождевые черви, куриная печень, сердце, мясо, головастики и улитки - сообщила Татьяна газете "Красный маяк".

Сейчас семья Татьяны кормит "прожорливого карапуза" каждые два часа, но вскоре приятные хлопоты пройдут. Птицу можно будет передать в приют, где уже находится множество аистят. Там аист Татьяны сможет получить обязательное ветеринарное обслуживание и семью. Не человеческую, а птичью, как завещала природа.