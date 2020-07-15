2020-07-15T17:34:49+03:00
Общество

Как будет проходить обучение школьников с 1 сентября

Термометрия, карантинные классы и несколько входов в школы: Анна Кузыченко рассказала, как проходит разработка сценария наступающего учебного года
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..Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Сегодня, 15 июля, стало известно, по какой системе обучения начнется новый учебный год для школьников Псковской области. Об этом сообщила начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко Псковскому агентству информации.

Лето - не время отдыха для работников образовательных учреждений. Сейчас идет самый разгар работы, направленной на подготовку к самому сложному за последние десятки лет году. Каждое учреждение города получило рекомендации к разработке плана мероприятий для работы в эпидемиологической ситуации.

План должны подготовить к 1 августа, а рассчитан он будет до конца 2020 года. В нем должны будут прописаны все меры борьбы с распространением коронавируса в школах города. Совершенно точно одним из пунктов этого плана будет обязательная термометрия для каждого входящего в школу:

"Этот пункт вызывает наибольшие переживания. В школах-тысячниках в первую смену одновременно приходят 500 человек, если каждому по очереди измерять температуру, то так и день пройдёт. Поэтому мы уже думаем над тем, как нам сделать несколько разных входов в школы, чтобы разграничить потоки".

Соответственно, всё это приведет к дополнительным материальным затратам. Ведь в необходимо каждой школе предоставить достаточное количество бесконтактных термометров, дезинфицирующих средств и персонала, который будет отвечать за безопасность детей.

"Например, спортивные залы и классы надо будет обрабатывать после каждого урока, плюс системная дезинфекция общих помещений, ручек, дверей, поверхностей парт. Уже сейчас понятно, что необходимо увеличение технического персонала, который будет выполнять эту работу", - пояснила Анна Кузыченко.

Начальник управления образования Пскова отметила, что в новом учебном году предстоит полная перестройка организации образовательного процесса. Уже сейчас идет глобальная разработка системы обучения, которая позволит в стесненных условиях переполненных школ и детсадов разграничить детские потоки.

"Пока мы не очень понимаем, как выполнить основную рекомендацию и минимизировать контакты детей из разных классов. То есть за каждым классом должен быть закреплён свой кабинет, чтобы никто никуда не ходил. Это очень сложно, поэтому не приходится говорить о том, что сейчас лето и отдых. В образовании никто не отдыхает: все мы думаем, как в очном режиме открыть учебный год, потому что и дети, и родители, и педагоги устали от онлайн-обучения», - поделилась Анна Кузыченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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