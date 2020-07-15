Как будет проходить обучение школьников с 1 сентября

Сегодня, 15 июля, стало известно, по какой системе обучения начнется новый учебный год для школьников Псковской области. Об этом сообщила начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко Псковскому агентству информации.

Лето - не время отдыха для работников образовательных учреждений. Сейчас идет самый разгар работы, направленной на подготовку к самому сложному за последние десятки лет году. Каждое учреждение города получило рекомендации к разработке плана мероприятий для работы в эпидемиологической ситуации.

План должны подготовить к 1 августа, а рассчитан он будет до конца 2020 года. В нем должны будут прописаны все меры борьбы с распространением коронавируса в школах города. Совершенно точно одним из пунктов этого плана будет обязательная термометрия для каждого входящего в школу:

"Этот пункт вызывает наибольшие переживания. В школах-тысячниках в первую смену одновременно приходят 500 человек, если каждому по очереди измерять температуру, то так и день пройдёт. Поэтому мы уже думаем над тем, как нам сделать несколько разных входов в школы, чтобы разграничить потоки".

Соответственно, всё это приведет к дополнительным материальным затратам. Ведь в необходимо каждой школе предоставить достаточное количество бесконтактных термометров, дезинфицирующих средств и персонала, который будет отвечать за безопасность детей.

"Например, спортивные залы и классы надо будет обрабатывать после каждого урока, плюс системная дезинфекция общих помещений, ручек, дверей, поверхностей парт. Уже сейчас понятно, что необходимо увеличение технического персонала, который будет выполнять эту работу", - пояснила Анна Кузыченко.

Начальник управления образования Пскова отметила, что в новом учебном году предстоит полная перестройка организации образовательного процесса. Уже сейчас идет глобальная разработка системы обучения, которая позволит в стесненных условиях переполненных школ и детсадов разграничить детские потоки.

"Пока мы не очень понимаем, как выполнить основную рекомендацию и минимизировать контакты детей из разных классов. То есть за каждым классом должен быть закреплён свой кабинет, чтобы никто никуда не ходил. Это очень сложно, поэтому не приходится говорить о том, что сейчас лето и отдых. В образовании никто не отдыхает: все мы думаем, как в очном режиме открыть учебный год, потому что и дети, и родители, и педагоги устали от онлайн-обучения», - поделилась Анна Кузыченко.