В Печорах появится новый экскурсионный маршрут по городу

В Печорах появится новый экскурсионный маршрут, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Наталью Изборскую, заведующую музеем истории города Печоры.

За время карантина сотрудники музея разработали принципиально новую экскурсию – не по монастырю, а по городу.

Экскурсия начнется в одном из залов музея, где гостям расскажут об истории Печор, затем группа отправится к Печорской крепости, где экскурсоводы расскажут множество фактов из ее истории.

Музей истории города Печоры. Фото: Дарья Хваткова.

«Мы попутешествуем вокруг Печорской крепости и расскажем именно об истории крепости. В монастыре экскурсоводы много рассказывают об обители, о святых и старцах, о монашестве. Это очень интересно, но есть туристы, которые не так сильно связаны с православием, которых больше интересует история и просто путешествия», - поделилась Наталья Изборская.

Работники музея уверены, что гостям города стоит побывать не только в монастыре.

«Многие, приезжая в Печоры, думают, что, кроме монастыря, здесь ничего нет. Становится даже немного обидно за город, потому что у него очень богатая история», - считает заведующая музеем.