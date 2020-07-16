2020-07-16T11:53:27+03:00
Общество

В Пскове модернизируют рынок на улице Текстильной

Власти города предложили установить в пределах рынка павильон с тематическими площадками
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Фото: пресс-служба муниципалитетаФото: пресс-служба муниципалитета
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В Псковской администрации обсудили реорганизацию рынка на улице Текстильной, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Поводом послужило обращение к Главе Города жителей города по вопросу установки шатра на рынке на улице Текстильной.

Елена Полонская, участвовавшая в выезде, заверила предпринимателей, что рынок закрываться не будет, а рабочие места сохранятся. Однако она отметила, что рынок необходимо модернизировать, чтобы он окупался и становился центром притяжения покупателей.

Для этого власти города предложили установить в пределах рынка павильон с тематическими площадками.

«В павильоне можно будет проводить дополнительные мероприятия. Это будут тематические ярмарки, в полной взаимосвязи с той продукцией, которую вы организуете», - добавила Глава города.

Кроме того, для каждого предпринимателя будет предложено выбрать павильон для торговли.

Также планируется сделать подъезд, разгрузку и загрузку товару в определенный часы, чтобы не причинять неудобства соседним торговым павильонам.

Павел Волков сообщил, что в течение полутора недель рабочие смогут поставить каркас шатра, и можно будет снова запускать работу рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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