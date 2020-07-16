В Неелово появится детский сад на 270 мест

Детский сад на 270 мест заработает в деревне Неёлово Псковского района в сентябре, пишет Псковское агентство информации.

«Детский сад в Неёлово решит вопрос с очередью в муниципалитете», - заявила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Фото: ПАИ

Строительство детского сада идёт по региональному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Из федерального бюджета на возведение дошкольного учреждения выделены 210 млн рублей.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ в Псковской области Сергей Грахов отметил, что детский сад строится в таком темпе, как это должно быть.

Фото: ПАИ

«Стараемся прийти к тому, чтобы все объекты, которые строятся в регионе, строились, как грибы после дождя – незаметно, но быстро», - подытожил Сергей Грахов.«Любые объекты можно разделить на два типа: те, про которые все знают и слышат, и те, который строится, но мы про него не знаем, а потом – бац! – и он есть», - подчеркнул Сергей Грахов.

Детский сад в Неёлово, по его мнению, как раз тот объект, который не на слуху. Он строится так, как должен. Например, не требует постоянного участия председателя комитета по строительству, вице-губернатора или даже губернатора.

Отмечается, что детский сад будет филиалом Моглинской средней школы. Его будут посещать дети из Моглино, Неёлово, Логозовской волости и Пскова.