2020-07-16T12:36:58+03:00
Общество

Вандалы учинили пожар у единственного музея Ганзы в России

В Порхове около музея Ганзы подожгли мусорный контейнер. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экопром».
Анна Лаба
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Фото из группы "Порхов-ганзейский город" социальной сети ВКонтактеФото из группы "Порхов-ганзейский город" социальной сети ВКонтакте
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Справка: Ганза – это союз иноземных и русских городов Средневековья, купцы которых торговали между Россией и Европой. Сейчас это союз народной дипломатии, дружбы и взаимопонимания между городами и разными народами.

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Порховский музей открылся в 2018 году. Люди в его стенах могут познакомиться с историей возникновения средневекового Ганзейского союза, увидеть своими глазами корабли торговцев, карты торговых путей и многое другое. Местные жители, полюбившие это место, обеспокоились выходками вандалов.

Фото из группы "Порхов-ганзейский город" социальной сети ВКонтакте

Фото из группы "Порхов-ганзейский город" социальной сети ВКонтакте

«Люди озверели, живём в зоопарке», — отметил автор поста в группе «Подслушано в Порхове» в социальной сети ВКонтакте и иллюстрировал фотографиями пожар.

Фото из группы "Порхов-ганзейский город" социальной сети ВКонтакте

Фото из группы "Порхов-ганзейский город" социальной сети ВКонтакте

Возгорание пластикового контейнера произошло у одной из стен музея, единственного в России. Пожарные быстро потушили огонь, здание не успело загореться.

Фото из группы "Порхов-ганзейский город" социальной сети ВКонтакте

Фото из группы "Порхов-ганзейский город" социальной сети ВКонтакте

В группе «Порхов-ганзейский город» в социальной сети ВКонтакте выложили пост с места происшествия: «Пострадали растения, которые росли на стене музея и сама стена, которую теперь надо перекрашивать».

Фото из группы "Порхов-ганзейский город" социальной сети ВКонтакте

Фото из группы "Порхов-ганзейский город" социальной сети ВКонтакте

Подписчики, комментируя, сошлись во мнении, что это варварский поступок. Многие заговорили об установке камер.

Подобные инциденты нередкие по всей Псковской области, отметили в «Экопроме». И добавили: «Если вы стали свидетелем поджога мусора, сообщите об этом в МЧС и полицию, а когда выбрасываете в контейнер окурок, убедитесь, что он потушен».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вандалы учинили пожар у единственного музея Ганзы в России
В Порхове около музея Ганзы подожгли мусорный контейнер. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экопром».
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