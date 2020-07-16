2020-07-16T16:31:32+03:00
Общество

В Порхове раньше срока может появится благоустроенный парк

В Порхове продолжаются работы по благоустройству парка культуры и отдыха, а также на набережной Шелони. Об этом сообщили в газете «Порховский вестник».
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Справка: в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» был проведен Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проект «На берегу истории» выиграл грант на реконструкцию набережной реки Шелонь и прилегающих территорий в городе Порхов. Финансирование составляет порядка 54 миллионов рублей.

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Посещать места реконструкции нежелательно, об этом говорила администрация Порховского района. Сейчас начался активный этап работы: устраняют аварийные деревья, выравнивают территорию, производится демонтаж главных ворот.

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В проекте заявлено, что парк осветят множество фонарей, появятся сеть дорожек со скамейками, различные зоны отдыха, велодорожка, новая сцена, торгово-развлекательная площадка для проведения массовых мероприятий.

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Набережная реки Шелонь будет отреставрирована согласно своему историческому функционалу: для семейных променадов и праздничных гуляний.

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Местные жители с детьми идут гулять в парк, где стоит площадка. Однако такие прогулки могут закончится травмами, так как на территории ведутся строительные работы.

Администрация города переживает за своих горожан и просит воздержаться от походов в парк, до окончания реставрации.

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Работы начались в мае 2020 года. Завершенный проект планируют сдать в ноябре, но уже сейчас видно, что работы могут закончить к октябрю этого года, об этом сообщил генеральный подрядчик ООО «А2 Тэк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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