Решается судьба лагеря «Имени космонавтов» в Псковской области

На совещании присутствовали губернатор Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Печорского района Сергей Тарасик и представители тренерского и педагогического коллектива лагеря.

В Некоторых СМИ появились новости о том, что лагерь должны закрыть и открыть на его месте семинарию. Однако это оказалось дезинформацией общества.

Открывая встречу, Михаил Ведерников обозначил темы совещания: «Поговорить о том, в каком состоянии лагерь, о его судьбе и развеять домыслы, которыми пестрит уже не только региональная пресса».

Фото: Виктор Маслов

Этим летом лагерь закрыт из-за несоответствия пожарным, санитарным и другим нормам. Эти вопросы не решить было оперативно.

«У владыки была идея создания детского летнего гуманитарного лагеря» - поделился губернатор. Однако эта идея не обсуждалась серьезно. «Даже если пришли бы к единому мнению, без решения собрания депутатов Печорского района ничего бы не произошло» - добавил он.

Фото: Виктор Маслов

Митрополит Тихон озвучил еще одну идею: «Вместо 21 дня в году и разрушенных, совершенно страшных бараков, будут коттеджи. В которых дети, в течение какого-то летнего месяца, совершенно спокойно будут жить».

Фото: Виктор Маслов

«В дальнейшем лагерь привести в нормативное состояние средств у района нет. Неоднократно поднимались вопросы об инвестиционном проекте. Но к рассмотрению не подошли в полной мере» - говорилось на совещании.

Тренерский коллектив попросил оставить и отреставрировать лагерь: «Нам бы хотелось жить в прекрасных условиях, но бегать по тем же трассам».

Фото: Виктор Маслов

Лагерю уже порядка 60-ти лет, поэтому его нужно сохранить и делать лучше, отметил Сергей Тарасик.

Последнее слово будет за депутатами, но речи о закрытии лагеря быть не может, заключили на совещании.