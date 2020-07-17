Псковичи увидят еще один концерт под открытым небом в августе
Справка: «Золото Вены» — это концерт в исполнении губернаторского симфонического оркестра Псковской области, которые озвучат произведения Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена. Это образ старой Вены конца XIX - начала ХХ столетия.
Художественный руководитель и автор идеи «Летних сезонов» - главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.
Солистами концерта стали Альберт Жалилов и Виолетта Лукьяненко.
Афиша с официального сайта БКЗ
«Раз билеты на «Лавандовую ночь» закончились, делаем еще один любимый концерт «Золото Вены», — заявили в филармонии.
Ценители классической музыки уже не с терпением ждут летней премьеры: «Очень ждем!» — пишут подписчики филармонии в социальной сети Instagram.
Концерт «Золото Вены» состоится 9 августа в 18:00 и 21:00 на террасе отеля «Покровский».
Билеты уже можно купить на официальном сайте или в кассе Псковской областной филармонии.
А уже 1 августа состоится открытие «Летнего сезона», будет отыгран концерт «Лавандовая ночь».
ИСТОЧНИК KP.RU