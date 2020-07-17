2020-07-17T12:36:23+03:00
Общество

Псковичи увидят еще один концерт под открытым небом в августе

На террасе отеля «Покровский» будет дан концерт под открытым небом «Золото Вены», на котором будет играть симфонический оркестр Псковской областной филармонии. Об этом сообщается в Instagram учреждения.
Анна Лаба
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Справка: «Золото Вены» — это концерт в исполнении губернаторского симфонического оркестра Псковской области, которые озвучат произведения Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена. Это образ старой Вены конца XIX - начала ХХ столетия.

Художественный руководитель и автор идеи «Летних сезонов» - главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

Солистами концерта стали Альберт Жалилов и Виолетта Лукьяненко.

Афиша с официального сайта БКЗ

Афиша с официального сайта БКЗ

«Раз билеты на «Лавандовую ночь» закончились, делаем еще один любимый концерт «Золото Вены», — заявили в филармонии.

Ценители классической музыки уже не с терпением ждут летней премьеры: «Очень ждем!» — пишут подписчики филармонии в социальной сети Instagram.

Концерт «Золото Вены» состоится 9 августа в 18:00 и 21:00 на террасе отеля «Покровский».

Билеты уже можно купить на официальном сайте или в кассе Псковской областной филармонии.

А уже 1 августа состоится открытие «Летнего сезона», будет отыгран концерт «Лавандовая ночь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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