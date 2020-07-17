Музей в Изборске с новыми экспонатами открыл свои двери для посетителей

Посетители музея теперь могут насладиться экспозициями «Изборск - святые места для русской культуры» в доме купца Белянина, «Русские и сето. Одна земля, общая история» в доме купца Шведова и «Изборская палата Русской словесности и Православной веры» во флигеле дома купца Анисимова.

На выставках появились новые экспонаты, поэтому уже бывавшие там могут увидеть много нового.

Фото: Изборский музей-заповедник.

Например, Галина Ефимова подарила сундук, которому уже более 100 лет. Вещь принадлежала ее деду Кузьме Великанову, родившемуся в 1892 году. Он был участником Первой мировой войны и умелым сапожником для своего полка. С ним всегда был сундук с колодками, инструментами, кожей, который в последствии стал семейной реликвией.

Фото: Изборский музей-заповедник. Кузьма Егорович Великанов (справа) с сослуживцами.

Мужчина еще во время войны написал на сундуке химическим карандашом: «Здесь находятса 10 пар колодокъ, 5 паръ левых. 5 паръ (правых-?), сапожный ножъ и молотокъ и клещы сапожные от писалъ Кузьма Егоров 1916 года 16 сентября рядовой солдат 2 Камеского(-?) пограничново полка 8 сотни Егоров».

«С любовью и уважением долгие годы хранила семья памятные вещи, принадлежавшие им. Теперь эти предметы можно увидеть в экспозиции «Русские и сето- одна земля, общая история» - поделились в музее.

Усадьбы открыты ежедневно с 10:00 до 18:00.