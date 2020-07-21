Волновой эффект: как на клочке земли и воды создать оазис спорта

Веранда кафе, уютные кресла, теплый ветер, приятный разговор, солнце, отражающееся в гребнях невысоких волн и человек, рассекающий на вейкборде блестящую поверхность воды. Нет, это не морской курорт, это псковский вейк-парк.

Пять вечера. Рабочий день подходит к концу, в парке немноголюдно. Посетители начнут приходить после шести вечера. В этом году много новичков, скорее всего из-за карантина, отмечает основатель парка Павел Герасенков.

Фото из группы Pskov Wake Park ВКонтакте.

Взгляд с той стороны

Идея создания в Пскове парка Павлу пришла на фоне его увлечения вейкбордингом. Сначала он катался за катером по реке Великой, затем ездил в питерские и московские вейк-парки, а в 2014 году отправился в вейк-лагерь в Турцию.

«То, что я там увидел, коренным образом отличалось от наших вейк-парков, даже столичных», - рассказывает Павел. – «Там они похожи на настоящие курорты, куда можно приехать с семьей, друзьями отдохнуть и покататься. Тогда и возникла у меня идея открыть не просто центр для занятий спортом, но и место для отдыха своего, друзей, жителей города».

Из лагеря домой он вернулся в конце мая, а 19 июля открылся псковский вейк-парк. От задумки до ее воплощения прошло около двух месяцев.

Первая задача заключалось в выборе места для парка. Он должен был быть доступен каждому, поэтому выбор пал на городские водоемы. Запруда на Пскове у отеля «Гелиопарк», утиный пруд на Дамбе – были не подходящими.

На нынешнее место Павел обратил внимание, когда ехал с другой стороны реки. Раньше там тренировались гребцы, поэтому был укрепленный берег и асфальтовый подъезд. Он не думая арендовал это место.

Фото из группы Pskov Wake Park ВКонтакте.

В первый год парк был оснащен канатной установки, одной раздевалкой и туалетом. Но постепенно умножали имущество.

Павел относится к парку, как к своему дому и считает, что место, где живешь и проводишь время надо благоустраивать.

«Мы, когда поставили лебедку, почти сразу же сделали пляжную волейбольную площадку. Хотели привлечь спортсменов, чтобы они присматривались и к вейкбордингу» - говорит собеседник.

Затем появилась детская площадка, кафе, веранда, батут у воды, установили воркаут площадку. «Со временем подтянулись скейтеры и велосипедисты, предложили сделать скейт-парк. Я помог им с материалами, они сами его спроектировали и соорудили» - добавил основатель.

Спустя шесть лет после создания, все активности бесплатны до сих пор, кроме вейкборда.

«Этот парк – мое хобби, отдушина что ли. Это даже не бизнес, потому что это мероприятие денег особенно не приносит. Нельзя сказать, что это совсем уж убыточное предприятие, скорее самоокупаемый проект. Он работает летом, а зимой – нет. И я как работодатель, не могу работающим здесь людям, предложить занятость в зимнее время. Но мне повезло: у нас сформировался заинтересованный в развитии и этого вида спорта, и этого места коллектив. Он не большой – 6 человек - но каждое лето ребята возвращаются сюда снова» - поделился Павел.

Фото из группы Pskov Wake Park ВКонтакте.

Докатались до федерации

В прошлом году в регионе была создана федерация воднолыжного спорта. С ее появлением псковские райдеры получили право голоса, где пройдет следующий чемпионат России по вейкборду. А также у них появилась возможность получить спортивный разряд.

Ближайшие такие соревнования пройдут в парке 1 августа. Это будет Чемпионат Псковской области по кабельному вейкборду. Участники поборются за разряды.

Вейкбординг бывает катерным, то есть спортсмен едет за катером и выполняет трюки. И бывает кабельным, в этом случае спортсмен движется с помощью механизированной канатно-буксировочной установки. Pskov Wake Park - это кабельный вейк-спот.

«Соревнования мы проводим с самого открытия парка», - говорит Павел. – «Первое время они носили «междусобойный» характер, а в прошлом году мы сделали первые серьезные, используя ресурс WakeBase. Он позволяет спортсменам получать баллы за места, и тем самым повышать свой рейтинг в общероссийской таблице. Соответственно, чем чаще ты участвуешь в соревнованиях и занимаешь лучшие места, тем выше ты поднимаешься в рейтинговой таблице».

В прошлом году на Псковских соревнованиях было 50 человек, а чемпионат России собрал 80 участников. В этом году уже зарегистрировались 23 спортсмена из разных городов России.

Фото из группы Pskov Wake Park ВКонтакте.

Псковичи активно участвуют в соревнованиях. Павел и сам в прошлом сезоне прокатился на 10-ти чемпионатах в разных регионах страны. В рейтинге она стоит на третьем месте в группе Masters - возрастной категории 30-40 лет. С иронией говорит, что эта категория для тех, с кого песок сыпется, а профессионалы выступают в разряде Open.

Однако в этом году он не будет участвовать, так как повредил колено на тренировке. Обычно травмируются уже опытные уверенные в себе вейкбордеры, которые выполняют опасные трюки.

Если соблюдать меры предосторожности, то кататься можно даже по лужам. Что и сделали псковские райдеры, когда затопило Псков. Видео, размещенное на youtube- канале, набрало около 100 000 просмотров. (https://www.youtube.com/watch?v=Sbuc0FJIEl0)

Фото из группы Pskov Wake Park ВКонтакте.

В парк за удовольствием

За шесть лет работы парка интерес к вейкбордингу в регионе вырос. Но занимаются этим люди более обеспеченные, так как это недешевое увлечение.

В вейк-парках существуют детские секции, но в Пскове это не популярно, возможно, из-за дороговизны. Если заниматься профессионально и покупать свое оборудование, оно обойдется не менее 30 тысяч рублей.

Зато попробовать прокатиться на вейкборде может каждый. Для этого не обязательно уметь плавать. В псковском вейк-парке на вейкборд встают даже семилетние дети.

Планы на будущее

В ближайших планах – сделать парк еще комфортнее для посетителей. Обновить фигуры, которые используются для трюков. Большая их часть сделана своими руками, чтобы сэкономить. Заводские стоят от 70 тысяч рублей и до бесконечности.

«Но самое сложное - поддерживать этот проект», - признается Павел. - «Я считаю парк своим детищем, и мне очень нравится этим заниматься, но он требует времени. Первые годы я работал своими руками, и от этого получал удовольствие. Но времени стало не хватать, а сейчас я и вовсе сюда редко приезжаю. У меня семья, двое маленьких детей, работа, которая требует частых командировок».

Фото из группы Pskov Wake Park ВКонтакте.

К шести часам начинают приходить посетители: улыбающиеся, загорелые, с досками, они словно сошли с летних открыток. Среди них член молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, инвалид-колясочник Владимир Петров. Он один из постоянных клиентов парка. Трещит лебедка, играет музыка, смеются люди - хорошо. Больше бы таких мест в нашем городе.

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При поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области»