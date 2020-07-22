Самые распространенные ошибки туристов

Дата

Спонтанность – это, конечно, хорошо, но именно она может испортить все впечатления и ожидания от отдыха. Если выбирать дату в самый разгар сезона, то следует ожидать, что цены в таком случае будут самыми высокими. В итоге вместо примерно запланированной суммы вы потратите минимум в два раза больше. К тому же пик сезона – это время, когда на пляжах и в городе буквально не протолкнуться из-за огромного количества туристов. Особенно если вы выбрали популярный курорт для своего отдыха.

Пляжи

Следующую ошибку путешественники совершают, когда, желая поскорее получить летний загар, в этот же или на следующий день отправляются на пляж и загорают максимально долго. Но каким бы мягким солнце ни было, переусердствовать все же нельзя, так как появляется вероятность получения солнечного ожога, и весь оставшийся отпуск будет испорчен.

Ведь в таком случае вам будет крайне некомфортно что-либо надевать на себя, а тем более – снова находиться под палящими лучами солнца. Также не забудьте взять с собой солнцезащитный крем и зонтик от солнца. Кстати, некоторые отели в Гурзуфе и других городах выдают своим посетителям большие зонтики от солнца или предлагают спокойный отдых у бассейна, где можно искупаться и позагорать.