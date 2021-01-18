Святой в эти дни считается вода во всех источниках. В пандемию не все смогут попасть в храмы и на богослужения, но набрать освященной воды можно в любых водоемах, а также из-под крана. Однако набирать ее желательно с 00.10 до 01.30 в ночь на Крещение.Литургии, а также водосвятие совершаются еще накануне Крещения – 18 января. Чтобы набрать святой воды, можно отправиться на церковную службу, время и место указаны ниже в таблице.Многие набирают святую воду из источников литрами, но этого делать совершенно не нужно. Важно не то, как много воды ты выпьешь, а как много веры есть в тебе. Поэтому канистры совершенно излишни. Кстати, не забудьте перед наполнением тары водой снять с нее все этикетки.Набранная после водосвятия вода никогда не испортится и не обретет сторонний запах. Пьют освященную воду с утра на тощак, сопровождая молитвой.