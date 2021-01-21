Школа женственности открылась на базе храма святых Жен Мироносиц в Пскове

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"Идеальный женский клуб" - подобные идеи живут в голове чуть ли не каждой девушки. И мужчины, наверное, тоже бы не были против создать аналогичное собственное пространство, рассказала организатор проекта "Школа женственности" при храме святых Жен Мироносиц Мария Белая для "Комсомольской правды в Пскове".

Записаться в Школу женственности можно всем. Встречи в школе проводятся для двух возрастных групп от 17 до 30 и старше 30 лет. В программе - разговоры о 13-ти различных дисциплинах в форме мастер-классов. В основном - это психология в различных сферах жизни и богословие, благодаря которому все разговоры приобретают религиозный и научный подход.

Идейным вдохновителем и основным организатором классов является Янина Орлова, она находит спикеров и придумывает новые темы для изучения. Каждая ее дисциплина - это мечта любой девушки: флористика, этикет, история моды и стилистика, визаж, прически, рукоделие, кулинария, хореография, вокал, теология, психология (личности, семьи, отношений), литература, церковнославянский язык и даже техника массажа. Каждый урок проходит как беседа за чашечкой чая.

"Как кажется, очень важно организовать девичий, женский и семейный лекторий на одной площадке. Сюда приходят не за "женственностью", чтобы натянуть её на себя, как платье, которое может быть даже не по размеру и не по любимому крою, а затем уйти" - рассказывает Мария Белая.

Как поделилась организатор, мастера во время бесед пытаются создавать познавательно-уютную атмосферу, где каждый может почувствовать себя дома, заручившись теплом от девушек, но при этом, получая за чашкой чая интересные знания, которые помогут открыть собственную аутентичность, самобытность характера и личности.

"Школа Женственности постоянно развивается. Мы проводим и планируем онлайн-трансляции для тех, кто живёт в других городах и странах (есть запрос). Важным видится качественное углубление в тему супружеско-семейного лектория и рукодельничьих мастер-классов. У нас запланированы встречи с психологами, актёрами, политиками, счастливыми семейными парами... Но об этом - продолжение следует…" - рассказала о планах Мария Белая.