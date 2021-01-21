Псковичи беспокоятся за судьбу серой цапли, оставшейся в центре города на зимовку

Серую цаплю в Финском парке заметили еще на прошлой неделе. За это время спасатели выезжали на ее поиски уже три раза

На прошлой неделе в группе «Псков. Помощь птицам» написали о том, что в районе Финского парка в Пскове заметили серую цаплю, которая не улетела на зимовку.

В группе сообщили, что отловом птицы уже занимаются опытные люди, имеющие спецоборудование. Однако, птица, разумеется, не сидит на месте, так что пока что поймать ее не удалось. А сейчас псковичей просят, по возможности, купить мелкую рыбешку и кидать на лед, чтобы птица смогла поесть, когда прилетит.

Как рассказала «Комсомольской правде - Псков» администратор группы «Псков. Помощь птицам» Лариса Григорьева, спасатели выезжали на поиски птицы уже три раза «[Вчера - ред.] ездили в 19:00, наверняка она где-то ночует в укромном месте», – отметила она добавив, что пока птица перелетает с места на места ее не поймаешь - нужно ждать когда она выбьется из сил.

Неравнодушные люди опасаются, что птица зиму не переживет. «Вот такая красивая цапля вчера была замечена у финского, прилетела подкормиться. Не все улетают на юг и во время суровых снежных зим птицы могут погибнуть от голода», – рассказала неравнодушная псковичка, которая и поделилась с нами фотографиями цапли.

Кто-то за судьбу птицы волнуется. Другие уверены: зиму она переживет сама

Лариса Григорьева, организовавшая спасение птицы, тоже опасается за ее судьбу: «Не выживет потому что питания нет. Питается она мелкой рыбкой, насекомыми, лягушками и т.д. Зимой такой пищи нет, это не утки и лебеди, которых люди кормят хлебом», – объяснила она обратив внимание, что лебедей и уток хлебом кормить нельзя.

«Если цапля будет поймана – привезут мне, а потом по договоренности отправим на временное проживание до весны в частный деревенский дом. Человеку, который давно нам помогает с передержкой птиц и сам содержит своих интересных птиц. Недавно были пойманы лебеди, которые отправлены ей на зимовку до весны», – рассказала Лариса.

Фото: Марина Сиденко

О похожей ситуации в группе «Граждане Гдовского края» рассказала орнитолог, кандидат биологических наук и руководитель волонтерского центра помощи аистам «Дом белого аиста» Марина Сиденко. Она отметила, что в Гдове сейчас зимуют две серые цапли и отметила, что это маленькая сенсация в истории орнитологических наблюдений в Псковской области.

«Необычно снежная и довольно холодная зима после двух подряд предшествующих тёплых зим многих пернатых сбила с толку», – отметила орнитолог. По ее словам, с научной точки зрения факт появления зимой серых цапель на северо-западе Псковской области очень интересен.

Она отметила, что случаев зимовок серых цапель в районе Псковско-Чудского водоёма ранее известно не было. На данный момент орнитологам известно лишь о зимовке одной серой цапли на юго-западе – в национальном парке «Себежский» в течение двух зим подряд – зимой 2005–2006 и 2006–2007 годов. Марина Сиденко отметила, что в черте Гдова есть участки водоёмов, не замерзающие даже в сильные морозы, а значит, у этих птиц есть шанс выжить.

«Если цапли останутся в городе – вы можете помочь им пережить это суровое время, можно выкладывать мелкую речную или морскую рыбу на лёд в качестве подкормки для этих голенастых птиц. Если птицам станет совсем худо, они могут пойти за помощью к людям – будут залетать во дворы жилых домов, ходить по улицам. Пока что птицы не просят помощи у людей, поэтому не нужно их «спасать» – беспокоить, гонять и пытаться поймать», – заключила она.