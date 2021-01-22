Вперед в прошлое: старинные вещи, которые продают псковичи

Раритет времен СССР

«Комсомолка» решила поностальгировать и посмотреть, какие же вещи времен СССР сейчас продают псковичи на торговых площадках. Старые книги, советские журналы и монеты решили пока не трогать – у большинства советские книги еще стоят на полках, а марки и монеты все еще живут на антресолях. Постарались найти то, что встречается немного реже и уже сможет вызвать чувство приятной ностальгии.

Фильмоскоп

Самое приятная находка – старинный фильмоскоп завода «Электрооборудование. Ленинград». Фильмоскоп – праотец всеми любимых проекторов. Особенно его любили дети: вешали простыню или пеленку на стену в комнате, ставили аппарат на стул выключали свет и начиналось настоящее волшебство. Кто-нибудь из взрослых крутил головку на аппарате и на стене появлялась картинка с текстом.

Елочные игрушки

Старинные детские игрушки, наверное, пока что не новость. Они живут дома у многих псковичей. Однако, на торговых площадках можно найти очень интересные экземпляры.

Буфет

Советские серванты и комоды, которые прожили уже полвека и продолжают сохранять товарный вид. Они тоже еще живут у многих в домах и служат получше, чем некоторые новые модели. Как говорится, «раньше было лучше»!

Советская бритва

В 1957 году началась космическая эра. Так что название «Спутник» стало необычайно популярным. Говорят, бритвой было пользоваться очень сложно и не особо удобно. Зато не нужна розетка.