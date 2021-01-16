1 человек погиб и 4 пострадали в ДТП в Псковской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Четыре человека пострадали и один погиб в ДТП в Псковской области, сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Сегодня в 7:30 на 325 километре федеральной автодороги Санкт-Петербург - Невель на территории Островского района у деревни Кротова Гора столкнулись два автомобиля с псковскими номерами.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В автомобиле "Мерседес" 4 пострадавших, один пассажир-мужчина погиб. Водитель Форда ехал один.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобиля Ford и Mercedes. На месте ДТП работает начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов, следственно-оперативная группа, медики, ГИБДД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

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Количество пострадавших в ДТП в Псковской области увеличилось до 9 человек.