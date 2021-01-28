«Когда уже откроют все?»: псковичам ответили на волнения о небольшом ослаблении ковид-мер

Псковичи остались не очень довольным принятыми решениями.

На днях губернатор Псковской области анонсировал ослабление ограничений по коронавирусу в регионе. «Если у нас на начало следующего месяца будет ровная статистика и появится аккуратный оптимизм, мы многие вещи ослабим. Я думаю, и публичные мероприятия вернём», – отметил Михаил Ведерников.

Псковичи, увидев вчера в СМИ долгожданные заголовки о смягчении ограничений были полны надежд. Этому способствовало и улучшение эпидемиологической ситуации: с конца декабря в регионе начался ощутимый спад заболеваемости.

В конце декабря в регионе было стабильно более 300 заболевших. В январе ситуация заметно улучшилась.

Многие ждали, что вслед за Москвой у нас после 23:00 разрешат работу баров, ресторанов и клубов. Однако увидев, что изменилось, большинство псковичей были неприятно удивлены. В комментариях под новостью, в которой опубликован полный текст измененного указа, развернулось широкое обсуждение.

Некоторые и вовсе не ощутили никакого смягчения запретов и стали задаваться вопросом: «Ну и где обещанное снятие ограничений?» Недовольной псковичке оперативно ответили: «не обещанное, а запланированное. Сегодня всё снимать никто не обещал».

«Когда уже откроют всё? Почему в СПБ И МСК работают ночные заведения, а у нас нет?» — спросила другая девушка, обратив внимание, что в больших городах больший риск заболеть. Многие отметили, что в Санкт-Петербурге также «ничего не работает» и обратили внимание на то, что в Пскове продолжается увеличиваться количество умерших.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Многие псковичи начали серьезно переживать за свой бизнес:

– В прошлых постах вы дали надежду, что послаблениях будут. Какая нужда в ограничениях дальше, объясните? Какую опасность несут заведения общепита после 23.

– Прилетели из Сочи, как-будто из другого государства. (В Сочи - ред.) Все работает, маски почти никто не носит. Кальянные каждом углу открыты. Музеи, аквапарки и т.д. работают на полную мощность. Как будто в разных странах живём.

В псковском комитете по экономике отметили, что ограничительные меры принимаются на основании предписаний Главного санитарного врача Псковской области. «Меры оперативно пересматриваются с учётом изменений эпидобстановки. Безопасность граждан является безусловным приоритетом деятельности Администрации области», – заверили в комитете.

Фото: Андрей Степанов

Многие псковичи также призывали более нетерпеливых земляков подождать. Однако это становится все сложнее:

– Мы бы рады потерпеть, но нас без работы держат год. Как-то уже терпеть невозможно. И хочется, чтобы нас услышали, – отметила псковичка, занимающаяся организацией праздников.

– Деятельность связанная с массовыми мероприятиями, к сожалению, под удар попала первая и, судя по всему, надолго! Ну ничего, вечно это продолжаться не может! – ответили ей в комментариях.

– Можно уже, пожалуйста, открыть в аквапарке три несчастные горки? Они почему-то попали под ограничения давным-давно и так и идут, в чем смысл не очень ясно.

– Когда у людей индустрия праздника это единственный заработок это слово (потерпеть - ред.) уже неуместно. Тем более, что сейчас нет просто смысла. <...> Я хочу, что бы мне объяснили, как человеку владеющему бизнесу, который сейчас ограничивают. Почему я прихожу в детскую комнату с приличным ценами и вижу огромное количество людей? <...> Если есть опасность заболеть очень опасным вирусом, значит эта опасность должна быть везде и в любое время.

Хотя на самом деле ждать просят совсем не долго. Кроме того очевидно, что преждевременное снятие ограничений повлечет за собой новый всплеск заболеваемости и может спровоцировать новый локдаун.

Губернатор отметил, что смягчать комплекс мер пока рано – нужна ещё неделя, чтобы в полной мере оценить ситуацию после новогодних праздников и принять взвешенное решение. Следующее обсуждение смягчения коронавирусных мер состоится 3 февраля на оперативном штабе по коронавирусу.