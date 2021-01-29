8 мифов об абиссинских котах: отзыв владельца

Марсик

Начитавшись познавательных статей в интернете и послушав мнение заводчиков, начинает казаться, что абиссинцы идеальны. А потом ты ныряешь на форумы, начинаешь просматривать отзывы владельцев и твоя точка зрения полностью меняется. «Абики – маленькие чертята. Никогда не буду заводить эту породу», – сказала я себе несколько лет назад после прочтения пары десятков отзывов. Однако, котенка этой породы я все-таки завела. Так как же обстоит ситуация на самом деле?

Разбираемся в мифах об абиссинцах, которые могут возникнуть у человека, присматривающегося к данной породе:

Миф первый. Абиссинцы – неуправляемые коты с неустойчивой психикой.

Рассказы о том, что абики – порода, которая сносит все на своем пути, качается на люстрах и пользуется шторами в качестве лифта встречаешь на каждом шагу. Но, на самом деле, абиссинские коты очень умные, сообразительные и легко поддаются дрессировке. Здоровый и правильно воспитанный котёнок, которому уделяют должное внимание, не принесет никаких проблем.

Когда я только взяла своего абиссинского кота, он вел себя ужасающе. Марсик царапал руки, кусался, точил когти о стены и мебель, таскал еду со стола, лазал по шторам и ел цветы. Однако, спустя какое-то время, он практически полностью избавился от этих привычек. Максимум – может аккуратно кусить за руку, если у него будет плохое настроение.

В детстве Марсик умудрялся путешествовать по стене, опираясь на шкаф.

Миф второй. Абиссинцы – овчарки кошачьего мира

Об этом говорят многие заводчики и эксперты, занимающиеся исследованием породы. Большинство трактует это сравнение по-разному. Однако, большинство версий правдивы.

Во-первых, коты этой породы, как и овчарки, обладают высоким интеллектом и хорошо обучаемы. Мой Марсик, например, знает три команды. Знал бы и больше, если была бы такая цель. На обучение одной команды ушло в среднем 3-4 дня и горстка вкусняшек.

Во-вторых, абиссинцы не те коты, которые «сами по себе». Они не любят одиночество и обожают проводить время в компании. Абиссинцы не подойдут тем людям, которых подолгу не бывает дома.

Когда я прихожу домой с работы, кот всегда ждет меня у двери. Еще не было ни одного раза, когда он пропустил этот момент. Однако, если я сама сильно ему надоедаю – он может начать меня сторониться.

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Миф третий. Легко уживается с другими животными и детьми

Об этом мне сказали чуть ли не в первую очередь. Так что я надеялась, что, когда ко мне в гости придет сестра с четырьмя детьми, все сложится хорошо, и кот не будет против такой компании.

С детьми у моего кота сложились напряженные отношения: их Марсик почему-то боится. Но это, скорее всего, индивидуальная особенность характера. Мой кот абсолютно спокойно относится к другим животным. Он с интересом следил за моими крысами, маминой шиншиллой, а когда я жила на другой квартире – прекрасно уживался с котами моих соседей.

Очень важно обеспечить питомцу возможность залезать на возвышенность. В идеале - такой вот дом, но до потолка.

Миф четвертый. Абиссинцы любят воду

Кому как повезет. Часть владельцев абиков говорит, что их коты воду любят, часть – что не любит, но терпит. А третьим не повезло, как мне.

Мой кот ненавидит принимать ванну всеми фибрами своей кошачьей души. А после того, как я его помою, может неделю театрально шарахаться от звука включающегося крана. И это несмотря на все мои попытки приучить его к воде максимально щадящими методами.

Миф пятый. Просты в уходе

Самая главная проблема в уходе за котом для обывателя – огромное количество шерсти. С другими породами постоянно сталкиваешься с такой проблемой как «шерсть в качестве приправы». Лично я не замечаю, когда у Марсика начинается линька. Даже на черной одежде шерсть видна, только если кот на этой одежде поспит. По мере загрязнения чистишь уши, следишь за зубами и когтями, раз в неделю вычесываешь, если необходимо, моешь – вот и весь незамысловатый уход.

Миф шестой. «А что ты там делаешь?»

Абиссинцы очень любопытная порода. Ему интересно все: что ты ешь, что за новый предмет в доме и почему ты пытаешься проводить время без него. Так что с Марсиком дома мы вместе делаем всё: убираем, готовим, спим, играем, работаем за компьютером и пишем статьи.

О том, что такое одиночество, можно забыть

Миф седьмой. Выбирает одного хозяина

Эта черта характера абиссинских котов меня привлекла с самого начала. Можно сказать, что это было главным стимулом к покупке. Еще бы! Я была уверена: кот выберет именно меня, будет любить меня больше, спать со мной и все прочее.

Однако, я так и не смогла понять, кого выбрал Марсик, и выбрал ли вообще. Единственное, что выделяет меня среди других людей – то, что он чаще откликается на мой зов и почти не выполняет изученные команды, когда их отдает другой человек.

Миф восьмой. Несколько килограммов очарования

Все говорят, что абиссинцы – концентрированная ласка. Я с этим согласна полностью, но встречаются коты, которые незнакомцев не любят. Мало того, судя по отзывам, многие абики относятся к другим не просто настороженно, а даже с какой-то ненавистью. Как утверждают владельцы таких питомцев, гостей дома после появления абиссинца у них поубавилось.

Я склонна предполагать, что у этих котов под влиянием определенных факторов сложился такой характер. Причина может быть в плохом воспитании, регулярном стрессе или в чем-то другом. В любом случае, на каждое правило найдется исключение.

Мой кот, например, дружелюбно относится ко всем гостям. Однако, если я выхожу из квартиры и кот в этот момент видит кого-то за дверью – то сразу начинает рычать. Также он поступает, если я оставляю дверь в подъезд открытой. Кот прибегает ко мне, пытается привести меня к двери и начинает рычать.

Если не забывать стричь когти и вовремя вычесывать – трофеев в виде царапин и шерсти на одежде удастся избежать.

То, о чем не прочтешь на форумах

Никто мне не говорил об одном важном минусе и одном плюсе данной породы. Начнем с хорошего: коты привыкают к твоему распорядку дня и не будят по утрам. Думала, что это просто особенность моего кота, но оказалось, что это не так.

Марсик разбудил меня только один раз в жизни: когда я забыла перед сном насыпать ему поесть. Бедняга, видимо, долго не знал, как поступить и разбудил меня только под утро. И то, сделал это очень интеллигентно: просто лег мне на грудную клетку.

А вот и тот самый минус: многие абиссинцы довольно привередливы в питании. У моего кота это проявляется абсолютно невероятным образом. В один прекрасный день ему надоедает есть свой корм и приходится искать новый. На большинство кормов класса холистик кот смотрит также равнодушно, как на прикроватную тумбочку. А сбалансированное питание натуральной пищей, учитывая его пищевые пристрастия, организовать почти невозможно.