Вернулась к людям за помощью: псковичка ищет дом котятам, родившимся на складе магазина

Фото Юлии Петровой

Псковичка ищет дом котятам, родившимся на складе магазина.«История этой красотки и её котят такова: "Взял, поиграл и выбросил"», – рассказала журналистам «Комсомолки» псковичка, занимающаяся пристройством котят.

Кошку какое-то время назад еще котенком подкинули на склад магазина. Кроме нее было еще двое котят, которых смогли пристроить. А вот третью поймать не удалось. «Сущий дьяволёнок. Думали, что мальчик. Так и не дался нам в руки», – рассказала Юлия.

После этого котенок куда-то пропал. А пару недель назад Юлия пришла на работу и увидела возле двери склада беременную кошку. Девушка предположила, что это просто очередная подкинутая дворняжка. Но потом признала в кошке того самого дикого котенка, который вернулся обратно к людям за помощью.

Фото Юлии Петровой

Ласковая кошка сильно запала девушке в душу, но домой она взять ее не может. У самой дома уже живут две любимицы.«До того момента как она родила, она везде следовала за мной. Если я садилась, то она запрыгивала на меня и засыпала мурлыкая, либо пыталась обниматься», – рассказала девушка.

«Этой кошке нужен свой человек, который оценит ту привязаность и любовь, которую получала я от этой кошки», – рассказала псковичка. Котят (2 мальчиков и 2 девочек) и маму будут отдавать в конце марта. Узнать интересующие подробности и забронировать котенка можно по номеру: 8-953-235-91- 98, Юлия.