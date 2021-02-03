Николай Жердев после лечения алкоголизма остался в Пскове

Фото: instagram-аккаунт спортсмена.

Двукратный чемпион мира по хоккею, 36-летний Николай Жердев вылечился от алкоголизма в Свято-Благовещенской Никандровой пустыни и на данный момент остался жить в Пскове, сообщает Чемпионат.com.

В конце июня 2020 года Николай ушел в монастырь, чтобы победить алкоголизм с помощью духовных практик. Хоккеист отметил, что теперь проблемы с алкоголем остались в прошлом, зато ему стала близка духовная жизнь.

Николай уже две недели живет в Пскове. На вопрос, «Почему именно Псков? Он ответил, что в городе есть хороший ледовый дворец и каток». «Тренируюсь как в зале, так и на льду. Здесь у меня есть все условия для поддержания формы», – рассказал хоккеист.

Фото: instagram-аккаунт спортсмена.

В Пскове он живет один в съемной квартире. А в Никандрову пустынь приезжает на выходные: в гости к наместнику монастыря архимандриту Спиридону и иеромонаху Агафангелу. «Эти люди мне очень сильно помогли. По большей части это неформальные беседы, много разговариваем на духовные темы. По-прежнему задаю определённые вопросы, прислушиваюсь к советам», - отметил Николай.

В Пскове он планирует остаться до конца мая. «Затем буду вместе со своими представителями искать себе новую команду. Я готов к новому вызову. У меня был период, когда я хотел уделять максимум внимания своему здоровью, тренировкам и просто работе над собой. Понимаю, что пришло время возвращаться в большой хоккей. Чувствую, что могу приносить пользу на льду», - подытожил Жердев.