Псковичку шокировали розы с «фишкой» времен СССР

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Псковичка рассказала в группе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте», что из псковского цветочного магазина, ей пришел заказ с бракованными цветами.

Она приложила фотографию на которой видно, что бутоны были отломаны от стебля и присоединены к нему при помощи зубочистки. «Вот такие цветочки мне прислали по заказу через интернет. <...> Делайте выводы», – рассказала она.

Фото: Елена Кузьмина

В комментариях псковичи отметили, что упомянутый женщиной магазин уже давно начал предоставлять товары не очень хорошего качества. Многие начали советовать магазины, в которых покупать цветы целесообразней и делиться цветочными, в которых делать покупки к празднику не стоит.

Одна флористка рассказала в комментариях, что вставленные в цветы зубочистки уже не новость. «Эта фишка ещё в СССР использовалась», – рассказала девушка и отметила, что сама она к такому относится отрицательно. «Неприемлемо так делать, когда покупают просто розы, а не в композиции и не в букет», – объяснила она.

Кроме того она рассказала, что есть тейпированная техника. «Это когда срезают цветочки и оставляют не большой свой стебель и наращивают стебель из проволоки. В такой технике выполняют свадебные букеты», – пояснила она и отметила, что незнающих покупателей такое может шокировать.