Часть противоковидных мер отменят в Псковской области

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Сегодня в Пскове прошел оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что ограничения будут сниматься постепенно, чтобы избежать всплеска заболеваемости.

По итогам заседания оперштаба были приняты следующие решения:

– С 4 февраля обязательный перевод 30% работников на дистанционную работу сделать рекомендательной мерой.

– При проведении экскурсий в помещениях предлагается увеличить допустимое количество участников до 25 человек.

– На театрально-зрелищных мероприятиях с 4 февраля можно будет занимать не 25 %, а 50 % от общего количества посадочных мест.

– Деятельность аквапарков можно будет возобновить, но при выполнении определенных условий.

– С 10 февраля режим самоизоляции для лиц старше 65 лет станет рекомендательной мерой.