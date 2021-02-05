Четвертый декрет вдохновил псковичку создать школу русского балета

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Чем классическая хореография оказалось полезной для псковских малышей и как удалось создать целую школу балета в регионе, рассказала «Комсомольской правде в Пскове» основатель школы балета Екатерина Гусева.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Четвертый декрет вдохновил на бизнес-проект

Екатерина Гусева не имеет хореографического образования, однако, природа ее сложила точно для балета: рост, стройность и прямая осанка. И это несмотря на четверо детей.

- У меня два образования — педагогическое и банковское дело. А выбор направления для бизнеса, скорее, связан с моим взглядом на воспитание детей в условиях современного общества, - говорит Екатерина.

Именно в четвертом декретном отпуске у девушки появилась идея создать школу балета. С тремя малышами вернуться на работу в банк было бы просто нереальным, вспоминает Екатерина.

. Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

- На тот момент мой старший сын ходил в футбольную школу «Юниор». Эта школа открыта по франшизе ООО «Лига спорта». Мне очень нравилась их система организации, мотивации маленьких спортсменов, профессионализм тренеров, отношение к детям. Оказалось, что в «Лиге спорта» есть направление «Русский балет» с такой же организацией бизнеса. Балет, классическая хореография — это то, что всегда будет актуальным и способствует гармоничному развитию личности ребенка. Поэтому долго мы с мужем не думали и решили попробовать.

Муж Екатерины стал помощником во всех этапах разработки проекта, поиск помещения мечты, ремонт, оформление займа для покупки хореографического оборудования, станков, зеркал и даже специального линолеума. Последний был необходим для того, чтобы соответствовать всем требованиям балетной школы.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

- 16 сентября 2017 года мы открыли детям двери в мир классической хореографии, - отмечает Екатерина. - Главная цель школы — комплексное эстетическое развитие личности посредством изучения основ хореографического искусства. Также акцент мы делаем на коррекцию плоскостопия, на осанку, постановку корпуса и растяжку всех групп мышц. Классическая хореография — это основа любого вида танца. Даже если дети уходят потом от нас в народный танец или в гимнастику — все равно их видно по положению корпуса, осанке.

Пяточки дружат, носочки поссорились

Сегодня профессиональные хореографы в «Русском балете» занимаются с малышами, начиная от 3 лет. В обучение заложена методика Агриппины Вагановой и дополненной куратором школы Ириной Чистяковой.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

- Мы себя не позиционируем как кружок. Мы предлагаем именно обучение хореографии. Для деток с 7 лет мы вводим теоретическую часть. Но в группах малого возраста используем больше игровых методик. «Пяточки вместе — дружат, носочки поссорились» - так мы изучаем первую позицию. Позиции рук изучаем, надувая воздушный шар и отпуская. Если детки устают — предусмотрены музыкальные паузы, где они под музыку из «Фиксиков» «перезагружаются», - рассказывает Екатерина.

Одной из первых педагогов школы стала настоящая артистка балета. Однако по семейным обстоятельствам ей пришлось покинуть страну. Но у желающих преподавать не обязателен такой уровень подготовки, главное изучить методику преподавания и обязательно любить детей.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

- Сейчас у нас работают четыре хореографа. Все наши педагоги — это профессионалы, которые хотят и готовы развиваться и обучаться. Огромное спасибо нашему колледжу культуры и искусств за подготовку таких специалистов.

Кроме основ хореографии, в школе ставятся и танцы. Для маленьких учеников – это возможность порадовать родителей маленьким канцером, а вот тот, кто постарше уже выезжают на конкурсы в Санкт-Петербург и занимают первые места по классическому танцу – рассказывает Екатерина.

- Мы участвовали в онлайн-фестивалях. Танцевальные номера мы снимали на камеру и отправляли, их оценивало компетентное жюри. У нас были и лауреаты второй степени, и дипломанты первой степени. Конечно, онлайн-конкурсы не заменят выхода на большую сцену, но всё равно дети были счастливы!

Дневники юного танцора

Преподаватели школы даже создали систему поощрения под названием «Дневники юного танцора» и в конце каждого занятия ребята получают благодарственные картинки, которые дома с родителями вклеивают в дневник. Кром этого, в школе придуман стимул бороться за медали «Русского балета». Есть бронзовые, серебряные и даже золотые. А самые лучшие выпускники будут иметь возможность попасть на просмотры Академии танца Бориса Эйфмана

- Детей в возрасте 6-7 лет мы рекомендуем возить в Санкт-Петербург на просмотры. Если ребенок способный, почему его не показать профессионалам? Академия танца Бориса Эйхмана сотрудничает с «Русским балетом». Поэтому у наших детей есть шансы погрузиться в профессию артиста балета с раннего возраста. Программа начальной школы по основным предметам такая же, как и во всех школах, но чередуются уроки с программой дополнительного образования: введение в классику, музыка, ритмика. Детям из регионов там предоставляют полный пансионат: бесплатное проживание и питание. Но, конечно, там нужно трудиться - уже с 12 лет у них появляются пуанты и более серьезная подготовка. Зато после окончания этого училища есть перспектива попасть на большую сцену.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Залог успеха - огромная любовь

- Понятно, что в современном мире реклама играет важную роль в ведении бизнеса. В начале своего пути работали над этим и днём, и ночью. Самый эффективный способ привлечения клиентов — это социальные сети, - делится Екатерина. - Именно через группу в интернете приходили первые клиенты.

Всего с начала открытия в школе учится порядка 60 учениц. Новенькие попадают в «Русский балет» по сарафанному радио и, узнав о школе через соцсети. Екатерина с удовольствием продвигает школу в аккаунтах «Инстаграма» и «ВКонтакте», где выкладывает фоторепортажи с уроков.

- Ближайшие наши планы - подружиться с Гедиминасом Тарандой. Он планировал провести мастер-класс для наших детей. Уже были назначены время и дата. Надеемся, что в этом году эти планы осуществятся. Другая наша мечта — постановка детских спектаклей-балетов на большой сцене нашего города.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Несмотря на то, что предпринимательство для Екатерины Гусевой в основном является работой и способом заработка, она считает, что успешность проекта сложилась благодаря огромной любви к своему делу:

- Я люблю и уважаю свой труд. И ещё очень люблю детей. На сегодняшний момент у меня четверо своих детей. На вопрос, как я всё успеваю, я обычно отвечаю, что не стараюсь всё успеть! Просто получаю эстетическое удовольствие от работы, от того, что прихожу сюда, от общения с детьми и их с родителями.

Школа «Русский балет» г. Псков, ул. Пароменская, 8а т. 8 (800) 333-93-97 Сайт: https://schoolballet.com Сообщество в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/schoolballet60

Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области»