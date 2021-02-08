Псковичи обсуждают походный мангал губернатора и замерзший «чай-иллюминатор»

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

Вчера губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте поделился с псковичами фотографиями с зимнего отдыха. Среди завораживающих зимних пейзажей особое внимание его подписчиков привлек необычный мангал. Одни просто восхитились его красотой, другие, увидев фотографию, вспомнили о насущных проблемах:

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

- А в нашей деревне Застременье, Бежаницкого р-на, вот так добывает моя мама воду, потому что в колонке воды нет и не известно когда будет.

- У нас тоже вода замёрзла в трубе, пришлось таким способом воду добывать в технических нуждах, но пить такую воду нельзя. Там нет солей, и после недельного питья такой воды, просто тело опухает.

-Я очень рада, что у вас такой шикарный мангал, но объясните мне, почему у нас такое дорогое топливо? <...>

– Вам не чуждо прекрасное! Замечательно когда мужчина, в душе поэт и умеет радоваться, казалось бы, незамысловатым вещам!

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

Кроме того, внимания заслужила и последняя фотография. Псковичи не совсем поняли, что же такое на ней изображено.

«Последнее фото немного не понимаю, что это такое?», – спросила одна псковичка. Ей оперативно подсказали, что на фотографии, кажется, изображен иллюминатор. Однако все оказалось проще. Михаил Ведерников ответил, что на фотографии просто запечатлен замерзший чай.