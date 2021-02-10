Неизвестная девушка из некой городской вентиляционной службы ходит по квартирам с предложением проверить состояние вентиляции. Об этом рассказала руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец на своей странице в социальной сети Facebook.К Ольге Милонаец сегодня в дверь постучалась незнакомая девушка. Показала красную корочку на которой значилось, что она из городской вентиляционной службы и спросила, когда в квартире последний раз осматривали вентиляцию. Прямо как в далеком 2017 году.\\"Призадумалась, а где у нас вентиляция? На вопрос: с какой целью интересуетесь, ответили - сегодня, осмотр всего дома управляющей компанией\\", - отметила Ольга Милонаец.Услышав, что такой организации не существует, девушка ответила, что она из частной компании, а напоследок пообещала, что к Ольге Милонаец зайдет разбираться лично директор УК.Подписчики Ольги Милонаец отметили, что тоже встречались с подобными мошенниками.- Примерно такие ко мне якобы от \\"Горводоканала\\" приходили. Ни бейджика, ни документов. Парень и девушка. Якобы проверять счетчики. Попросила подождать в подъезде, пока я позвоню в горводоканал и узнаю, посылали они своих спецов или нет, молча развернулись и потопали вниз.- У меня знакомый вызвал наряд полиции. \\"Обходчиков\\" увезли и поблагодарили за бдительность.- К маме тоже заходили 2 таких! Хорошо, что позвонить успела дочери, которая орала по громкой связи, что сейчас вызову полицию! Ретировались мерзавцы. А ведь мама могла успеть заплатить 6200! Берегите стариков!- Гоняла чертей из подъезда, когда пытались впарить замену счётчиков. Недавно, кстати, нам бесплатно поменяли, а соседи повелись, заплатили, видать меня дома не было. В деревню тоже такие приезжали.