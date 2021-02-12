Что делать псковичу, если карта попала в стоп-лист «Псковпассажиравтотранса»

Фото: Анастасия Тарасова

Некоторые жители Пскова, оплачивающие проезд в автобусах бесконтактным способом, сталкиваются с проблемой «стоп-листа». «Комсомолка» решила выяснить, что это такое и как с ним бороться.

Когда банку не удаётся списать с вашей карты деньги за поездку, она автоматически попадает в стоп-лист. Из-за чего это происходит? Терминал выдает вам чек почти сразу, а вот сам запрос в банк может поступить немного позднее. В таких случаях система выдает чек «в кредит», но фактически поездка остается неоплаченной. Образуется задолженность, которую необходимо погасить, порой вручную. Иначе в следующий раз вы этой картой некоторое время воспользоваться не сможете.

Фото: Анастасия Тарасова

Как вывести карту из стоп-листа, если это не произошло автоматечески?

Необходимо пройти по ссылке и пройти авторизацию — ввести номер карты и проверочный код.

В личном кабинете вы увидите список ваших последних поездок. Сверху красной строкой будет выделена задолженность. Необходимо нажать на строку и кнопку «погасить задолженность». Списание средств должно произойти автоматически, тогда карта будет выведена из чёрного списка.

Что делать, если в стоп-лист попала карта, привязанная к мобильному телефону

Необходимо пополнить баланс карты, потом отвязать карту от телефона и примерно через полчаса привязать ее обратно.

Что делать, чтобы карта не попала в стоп-лист?

— Не допускать баланса менее 26 рублей.

— Пополнять счет не менее чем за 20 минут до совершения поездки.