Навальный оскорбил ветерана. Штраф? Тюрьма? Обязательные работы?

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Блогер Алексей Навальный назвал героя Великой Отечественной войны предателем за то, что он, как и многие другие известные россияне, выступил с поддержкой поправок в Конституцию. Ролик об этом Навальный перепостил на свою страницу в твиттере, где и оклеветал участие ветерана. Что теперь грозит блоггеру - решит суд, который перенесен на 16 февраля. На этот раз судебное разбирательство ожидается быть итоговым.

«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели» - подписал Алексей под видео-обращениями известных россиян к народу.

После этих слов Алексею Навальному представили обвинение по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ о клевете. Если точнее, то это значит, что блогер обвиняется в распространении заведомо ложной информации, содержащейся в публичном выступлении, порочащей честь и подрывающей репутацию третьих лиц.

Наказание за эту статью предусматривается в виде штрафа, либо обязательных работ. Уже 16 февраля на заседании суда в Бабушкинском скорее прокурор озвучит наказание, которое обвинение посчитает справедливым по отношению к Навальному, а защита попытается убедить суд в его невиновности.