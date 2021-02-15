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Март в Псковской области начнётся с магнитной бури

Метеозависимым псковичам с 1 по 3 марта советуют запастись терпением
Источник:kp.ru
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Данные о предстоящем геомагнитном возмущении опубликовала лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Самая большая активность магнитосферы за последнее время ожидается 1 марта. Она достигнет 5 баллов из 10 возможных. Со второго числа геомагнитное возмущение пойдёт на спад.

Магнитная буря может отразиться на здоровье людей и на работе сложной аппаратуры. Метеозависимость могут ощутить псковичи с нарушениями нервной системы, хроническими заболеваниям сердца, легких, а также пожилые граждане.

Влияние магнитной бури обычно выражается в головной боли и проблемах с сердечным ритмом.

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