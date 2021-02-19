Псковские пенсионеры передали Мишустину брошюру о курсах по повышению финансовой грамотности

Фото: официальный сайт Псковской области

Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил Псковскую область, где ознакомился с ходом работ в социальном городке деревни Борисовичи. На встрече к премьер-министру обратилась представительница псковского Союза пенсионеров Светлана Мельничук и рассказала, что в доме престарелых будущего будут построены реабилитационные и досуговые объекты. По плану даже разместят танцплощадку, тренажерный зал и интернет-кафе:

- Мы вам гарантируем, что тут будет весело и активно! - заверила Мишустина Мельничук и протянула выпущенную для пенсионеров брошюру о курсах по финансовой грамотности, которые посещают члены Союза.

- Дайте я Антону Германовичу (Силуанову, - Ред.) передам, - Мишустин передал материалы главе Минфина.

Женщина заверила премьер-министра, что внимательно следит за повесткой дня по телевизору: "начинаю и заканчиваю день с вами".

Фото: официальный сайт Псковской области

На что Мишустин улыбнулся и порекомендовал слушать президента России Владимира Путина. А министру финансов Антону Силуанову указал, что принятые от псковичей брошюры и опыт необходимо распространить на всю Россию.