Отделение «Почты России» Великих Луках обокрали на два миллиона за 20 секунд

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Субботнее утро, 13 февраля, в отделении «Почты России» на улице Зверева в Великих Луках началось с нападения двоих неизвестных. Однако безобидная сотрудница не так волновала грабителей, как два миллиона, которые находились за прилавком.

Как видно по гуляющим в интернете кадрам, снятым на камеры внутреннего наблюдения, в 7 утра женщина только приступила к работе, когда в дверь залетели двое молодых людей в черной одежде и медицинских масках. Они сбили невиновную с ног, сделав несколько движений руками в сторону лица потерпевшей.

Грабители действовали молниеносно, точно зная, где находятся желаемые деньги. Первый неизвестный, сбив с ног сотрудницу Почты, кинулся к месту хранения денег. Второй следом подбежал к лежавшей на полу женщине и контролировал, чтобы та не смогла встать и помешать процессу. Буквально через двадцать секунд они оба покинули здание.

После случившегося «Почта России» рассказала «Комсомольской правде в Пскове», что работа в великолукском отделении не прекращается, однако параллельно сотрудники помогают и в разбирательстве дела:

«Мы оказываем помощь правоохранительным органам для скорейшего раскрытия преступления. Важно, что во время ограбления наша сотрудница не пострадала. Корреспонденция и посылки наших клиентов также в сохранности. Все свои обязательства перед клиентами мы выполним в срок и полном объеме» - сообщили в УФПС Псковской области.

В данное время почтовое отделение работает в штатном режиме. Следственным комитетом ведётся расследование дела.